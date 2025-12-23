La película de Navidad por excelencia: dónde ver "El Grinch" en streaming este 2025

La película se convirtió en un clásico de Navidad, y este año está disponible en dos plataformas de streaming. Los detalles.

Con la llegada de las fiestas, el ritual de volver a las películas navideñas se repite año tras año. Entre los títulos que se ganaron un lugar fijo en ese canon estacional, "El Grinch" ocupa un sitio privilegiado: la versión de acción real estrenada en 2000, con Jim Carrey al frente, sigue siendo una de las opciones predilectas para ver en familia y reconectar con el espíritu —y la sátira— de la Navidad.

Dónde puede verse en streaming A veinticinco años de su estreno, la película continúa encontrando nuevas audiencias gracias al streaming. Actualmente, "El Grinch" puede verse online tanto en Netflix como en Amazon Prime Video, siempre que se cuente con una suscripción activa. A esa disponibilidad se suma la versión animada lanzada en 2018, que también está en Netflix y cuenta con un elenco de voces encabezado por Benedict Cumberbatch, acompañado por Rashida Jones, Pharrell Williams, Kenan Thompson y la legendaria Angela Lansbury.

La película dirigida por Ron Howard adapta por primera vez para la pantalla grande el libro infantil "Cómo el Grinch robó la Navidad", publicado en 1957 por Dr. Seuss.

Embed - EL GRINCH - Tráiler 1 (Universal Pictures) - HD De qué trata la película La historia se sitúa en Who, un pueblo obsesionado con la Navidad, donde la llegada de Papá Noel es el acontecimiento más esperado del año. A poca distancia, aislado en lo alto de una montaña, vive el Grinch: una criatura verde, hosca y resentida, decidida a sabotear la celebración que tanto detesta. Su plan, sin embargo, empieza a resquebrajarse cuando conoce a Cindy Lou, una niña cuya mirada inocente termina por despertar la fibra emocional que él creía inexistente.

El corazón de la película late en la interpretación de Jim Carrey, que convirtió al Grinch en uno de los personajes más recordados de su carrera. Su despliegue físico y gestual fue clave para transformar al villano en un ícono pop.

En términos comerciales, "El Grinch" fue un fenómeno. La película recaudó más de 345 millones de dólares a nivel mundial, lideró la taquilla estadounidense durante cuatro semanas consecutivas y se posicionó como la sexta película más exitosa del año 2000.