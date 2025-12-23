23 de diciembre de 2025 - 12:19

Elegantes y fáciles: los 3 peinados que están de moda esta Navidad

Olvidate de las ondas rígidas. Este año la tendencia es la naturalidad. Descubrí los peinados para esta Navidad y el accesorio que no te puede faltar.

Probá estos 3 peinados que son tendencia para esta Navidad.

Probá estos 3 peinados que son tendencia para esta Navidad.

Foto:

Por Cristian Reta

Se viene la Navidad y la pregunta de siempre es: ¿qué me hago en el pelo? Este año, los peinados de moda no tienen lacios perfectos ni ondas marcadas. La tendencia para estas fiestas está entre la simpleza y lo chic. El objetivo es verse elegante sin parecer que pasaste horas frente al espejo.

Leé además

como hacer la salsa de vitel tone original: una receta ideal para disfrutar en navidad y ano nuevo

Cómo hacer la salsa de vitel toné original: una receta ideal para disfrutar en Navidad y Año Nuevo

Por Andrés Aguilera
las mejores 50 frases cortas, originales y sentidas para dedicar y enviar esta navidad

Las mejores 50 frases cortas, originales y sentidas para dedicar y enviar esta Navidad

Por Daniela Leiva

El 70% de las personas siente que tiene el pelo dañado. Por eso, este 2025 la tendencia prioriza el uso de fijadores flexibles y herramientas que no quemen la fibra capilar. Muchos optan también por abrazar su pelo natural, a través de métodos que priorizan su salud y favorecen su forma natural.

Los 3 peinados que mandan en estas fiestas

  • El rodete bajo “effortless”: Es el rey de la temporada. Se trata de una versión relajada del moño clásico, ideal porque no tira del cuero cabelludo y se mantiene intacto sin necesidad de retoques. Es perfecto para cenas familiares o eventos laborales.
    Embed - Easy high bun: paso a paso para hacer un rodete fácil
  • Wet look suave: El "efecto mojado" vuelve, pero renovado. Ya no se usa el gel rígido de antes, sino una textura liviana que aporta brillo y modernidad sin dejar el pelo duro.
    Embed - GRWM | Efecto pelo mojado No me puede gustar más el resultado #tutorial #beauty #grwm #viral #hair
  • El accesorio estrella: Los lazos. Si querés elevar cualquier peinado simple, sumale un lazo de satén o terciopelo. En 2025, los moños oversize son el accesorio definitivo para transformar una coleta común en un look único. Para los festejos navideños podés optar por lazos rojos, verdes o dorados, a tono con esta festividad.
    Embed - PEINADOS CON LAZO #peinados #look #peinadosfaciles #cabello #asthetic #hair #hairstyle #lazos

Un tip extra para tener en cuenta: ¿Sabías que tu escote decide tu peinado? Si usás un vestido strapless, las ondas suaves son tus mejores aliadas para llenar el espacio de los hombros. En cambio, si elegís un cuello alto, un moño o coleta alta estilizarán tu figura de inmediato.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La frase de Confucio que es un ejemplo de sabiduría milenaria.

La frase de Confucio que debes practicar a diario para ser más sabio: "Mejor un diamante con un defecto..."

Por Cristian Reta
El sueño rápido puede alertar sobre salud, descanso deficiente y malos hábitos.

Dormirse en menos de cinco minutos no siempre es buena señal: qué puede estar indicando

Por Ignacio Alvarado
los carpinteros seguiran volviendo al jardin si colocas una fruta afuera en diciembre

Los carpinteros seguirán volviendo al jardín si colocás una fruta afuera en diciembre

Por Andrés Aguilera
Truco de cocina que protege el hogar y mejora la seguridad diaria.

Poner una cuchara de madera sobre la olla: por qué este gesto simple evita accidentes

Por Ignacio Alvarado