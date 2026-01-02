El año llegó con un calor que no da tregua en Mendoza y se espera un fin de semana sofocante

Si algo no cambió entre el fin de 2025 y el arranque de 2026 es el calor . Temperaturas por encima de los 32°, nubosidad variable, tormentas aisladas (con la humedad correspondiente) y calor sofocante marcaron el ritmo del cambio de año. Y pareciera ser que no hay ni pileta ni aire acondicionado que aguante. Y para el fin de semana , el mercurio parece no saber de treguas.

Por eso mismo es que las piletas particulares, de clubes y cualquier cauce de agua se ha visto desbordado por estos días. Y hasta entrada la semana próxima el panorama no cambiará demasiado. Sin embargo, y más allá de las subjetividades del calor, Mendoza no se encuentra atravesando una ola de calor . Así lo confirmó el meteorólogo Mariano García, quien destacó que estos valores se encuentran dentro de lo normal para la época y de acuerdo a los registros de los últimos años.

El 31 de diciembre dejó en Mendoza, para despedir el 2025, una jornada con mucho calor y tormentas aisladas . A tal punto de que el brindis para cambiar de año se mudó a la galería o el interior de las casas en más de un caso.

"El último día del año ingresó una masa de aire cálida y húmeda , con posibilidades de formar tormentas. Pero se dieron más bien temprano, eso agotó la formación por la tarde noche, por lo que fue tranquila en la mayoría de los casos", explicó el meteorólogo García.

Para el 1 de enero , en tanto, el mercurio no tuvo descanso. Sobre todo luego del ingreso de una pequeña masa de aire seco que se vio reflejada en una jornada de calor agobiante .

Altas temperaturas se registran en la provincia de Mendoza y los mendocinos disfrutan de la pileta para aliviar el calor. Foto: Los Andes Pronosticaron calor sofocante para este sábado. Foto: Los Andes

"Cuando las nubes se empezaron a formar, se evaporaron. Entonces no se formaron tormentas, y ese aire seco en altura hizo que el sol llegara al suelo con más intensidad. El vapor de agua refleja más los rayos de luz, y eso hizo que el 1 de enero subiera más la tempratura y tuviéramos una máxima de 38°", explicó García.

En tanto, para el primer día hábil del 2026 (viernes 2 de enero) hubo un leve ingreso de aire frío del sur, pero no tuvo mucha incidencia en las condiciones. De hecho, las máximas de este viernes rondaron entre los 35° y los 37°.

"Hasta ahora, en esta temporada de primavera verano no se cumplió ni una sola vez la situación de una ola de calor, lo cual es habitual", destacó el meteorólogo. Una ola de calor, técnica y científicamente hablando, se define como un período de temperaturas excesivamente altas que pueden afectar la salud. Estas situaciones pueden ir desde leves complicaciones hasta riesgos más graves, especialmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La temporada que estamos atravesando está lejos de ser la más calurosa de los últimos años. De hecho, durante la temporada de primavera - verano pasada hubo un registro de máxima de 44,9° en diciembre del 2023.

calor.png Pronóstico del tiempo: mucho calor este domingo en Mendoza.

Cómo seguirá el fin de semana

Para el sábado 3 de enero, se esperan condiciones similares a las de los últimos días, aunque con un leve descenso de la temperatura (se espera una máxima de entre 32° y 35°). Para el domingo 4 y el lunes 5 de enero, en tanto, se esperan máximas de entre 35° y 37°, con bajas probabilidades de tormentas (tal vez, aisladas).

En tanto, hay probabilidades de que entre el martes 6 y el jueves 8 de enero haya precipitaciones en el Gran Mendoza.