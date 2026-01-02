Emiten alerta amarilla por calor extremo, pero el esperado alivio tiene fecha confirmada

Se viene un viernes muy caluroso en Mendoza, pero con la expectativa depositada en el fin de semana: bajará la temperatura.
La ola de calor se despide este viernes 2 de enero. ¿Qué se espera para el fin de semana en Mendoza?
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del sudeste. Zonda en Malargüe. Poco nuboso en cordillera". La máxima rondará los 37°C en horas de la tarde.
Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas: "Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".
Las zonas afectadas en Mendoza son:
En tanto, el sábado habrá un "alivio" en la máxima después de una semana marcada por la ola de calor.
"Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Ingreso de sistema frontal. Algo nublado en cordillera", señala para mañana el reporte del tiempo, con una mínima de 22°C y una máxima de 33°C.
Para el domingo se espera: "caluroso y algo nublado, vientos moderados del sudeste. Algo nublado en cordillera". Tras una mínima de 19°C, la máxima llegará a 34°C.