Emiten alerta amarilla por calor extremo, pero el esperado alivio tiene fecha confirmada

Se viene un viernes muy caluroso en Mendoza, pero con la expectativa depositada en el fin de semana: bajará la temperatura.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Caluroso con poca nubosidad, vientos moderados del sudeste. Zonda en Malargüe. Poco nuboso en cordillera". La máxima rondará los 37°C en horas de la tarde.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas : " Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

En tanto, el sábado habrá un "alivio" en la máxima después de una semana marcada por la ola de calor.

"Algo nublado con descenso de la temperatura, vientos moderados del sudeste. Ingreso de sistema frontal. Algo nublado en cordillera", señala para mañana el reporte del tiempo, con una mínima de 22°C y una máxima de 33°C.

Para el domingo se espera: "caluroso y algo nublado, vientos moderados del sudeste. Algo nublado en cordillera". Tras una mínima de 19°C, la máxima llegará a 34°C.

Recomendaciones ante el calor extremo

Protegerse del sol poniéndose sombrero o usando sombrilla.

Usar cremas de protección solar factor 30 o más.

Tomar bastante agua antes de comenzar cualquier actividad al aire libre.

Evitar bebidas alcohólicas o muy dulces y las infusiones calientes.

Evitar comidas muy abundantes; preferir verduras y frutas.

Programar las actividades vigorosas al aire libre para horas no tan calurosas, como antes de las 10 o después de las 18.

Evitar actos públicos o juegos en espacios cerrados sin ventilación.

Usar ropa suelta. Evitar la que es de color oscuro.

Ducharse e hidratarse con frecuencia.

Cómo actuar en caso de golpe de calor