Cuál es la prenda de ropa más fresca para el verano: el color también evita la acumulación de transpiración

No es solo una cuestión de moda: la tela y el color de la ropa influyen directamente en el calor corporal y el sudor durante las olas de calor en verano.

Más allá del diseño o la tendencia, existen tejidos específicos y colores estratégicos que ayudan a mantener la frescura, reducen la transpiración excesiva y evitan esa sensación pegajosa tan común en verano. Elegir bien puede mejorar por completo la rutina diaria bajo el sol.

Por qué el lino y el algodón son las telas más frescas para el verano

El lino y el algodón son, desde hace décadas, las telas más recomendadas para enfrentar el calor intenso, y esto no es casual.

Ambas fibras son de origen natural, lo que les permite una respirabilidad que las telas sintéticas no pueden igualar. En términos simples, dejan pasar el aire, absorben la humedad y facilitan que el sudor se evapore más rápido, ayudando al cuerpo a regular su temperatura.

El lino se destaca especialmente en climas calurosos y húmedos

Su estructura de fibras es más suelta, lo que crea pequeños espacios por donde circula el aire. Esto genera un efecto refrescante inmediato al contacto con la piel. Además, el lino absorbe la humedad sin sentirse mojado, evitando la incomodidad típica de otras telas cuando se transpira. Por esta razón, camisas, pantalones y vestidos de lino son los grandes protagonistas de las olas de calor.

El algodón también ofrece excelentes beneficios

Es suave, liviano y muy absorbente, lo que permite que el sudor se distribuya y se evapore con mayor facilidad. A diferencia de los tejidos sintéticos, el algodón no atrapa el calor ni genera efecto “invernadero” sobre la piel. Esto reduce el riesgo de irritaciones, malos olores y sensación de sofocación.

Por qué el color beige y los tonos pastel reducen el calor en verano

  • El color de la ropa cumple un rol fundamental en la sensación térmica. Los tonos claros, como beige, blanco, crema y colores pastel, reflejan la radiación solar en lugar de absorberla. Esto significa que el cuerpo recibe menos calor externo, lo que se traduce en una menor transpiración y mayor confort.
  • A diferencia de los colores oscuros (negro, azul marino o marrón), que absorben el calor y elevan la temperatura corporal, los tonos claros ayudan a mantener el cuerpo más fresco. Este efecto se nota cuando pasamos un tiempo prolongado al sol, como caminatas, viajes o actividades al aire libre.
  • El beige y los pastel se volvieron tendencia no solo por su estética elegante y versátil, sino también por su funcionalidad frente al calor. Estos colores permiten una mejor regulación térmica y evitan que la prenda se recaliente rápidamente. Además, disimulan mejor las marcas de sudor en comparación con tonos intermedios o muy intensos.
La prenda más fresca para el verano no depende solo del diseño, sino de una elección inteligente de tela y color. El lino y el algodón, combinados con tonos beige o pastel, ayudan a reducir la acumulación de calor, controlar la transpiración y mejorar el confort diario.

