No más ojotas ni crocs: el calzado que es tendencia en la playa evita la arena en los pies y seca rápido

Caminar por la playa sin que la arena se meta entre los dedos es un momento incómodo y además llevamos la suciedad a todos lados. Sin embargo, un calzado liviano y práctico llegó para reemplazar las clásicas chanclas de verano . No generan calor ni humedad, pero lo positivo de esto es que la arena no se filtra hacia el interior.

Lo llamativo es que no solo evita la arena, sino que además se adapta al agua , seca en minutos y reduce resbalones. Su uso es perfecto para disfrutar el verano sin temer al pisar bajo el agua y en pisos débiles.

Los aqua socks , también conocidos como escarpines de secado rápido, son un tipo de calzado liviano, flexible y ajustado al pie, diseñado originalmente para actividades acuáticas.

Este calzado no ocupa lugar y logra solucionar los problemas incómodos al pisar la playa.

Para este verano, pueden convertirse en la tendencia en la playa, desplazando a las ojotas tradicionales que suelen generar incomodidad, falta de agarre y acumulación constante de arena.

Este calzado está fabricado con materiales sintéticos transpirables , como neoprene liviano y tejidos elásticos, que permiten un ajuste tipo “segunda piel”. Gracias a esto, la arena no se acumula en el interior, ya que el pie queda completamente cubierto.

Además, cuentan con suelas antideslizantes de goma fina que protegen la planta del pie de piedras, conchillas, superficies calientes o resbaladizas.

Una de sus principales ventajas es el secado rápido

A diferencia de otros calzados, los aqua socks drenan el agua fácilmente, evitando la sensación de humedad prolongada. Esto los hace ideales para caminar del mar a la arena sin necesidad de cambiarse o sacárselos constantemente.

Otro punto clave es la estabilidad

Mientras que las ojotas suelen salirse, torcerse o generar tensión al caminar largas distancias, los escarpines mantienen el pie firme, reduciendo el cansancio y el riesgo de caídas. Por eso, cada vez más personas los eligen no solo para la playa, sino también para ríos, lagunas y zonas rocosas.

calzado para playa WEB

Cómo usar los escarpines en la arena de la playa

Al colocarlos bien ajustados, el calzado impide que los granos de arena ingresen, incluso al caminar por zonas secas o húmedas. Esto marca una diferencia notable frente a las ojotas, que obligan a detenerse constantemente para sacudir el pie.

Los escarpines se pueden usar tanto dentro del agua como fuera de ella. Al salir del mar, solo hay que caminar unos minutos para que el material comience a secarse de forma natural. En diferentes modelos, el secado se completa en muy poco tiempo, evitando malos olores o incomodidad.

Para mantenerlos en buen estado durante las vacaciones, deben enjuagarse con agua potable al final del día y dejarlos secar al aire.

Además, no ocupan espacio en el bolso y son fáciles de transportar, lo que los vuelve prácticos para llevar a excursiones, caminatas por la costa o paseos cerca del agua.

Además, su diseño moderno hizo que dejen de verse como un calzado puramente deportivo. Hoy existen modelos en distintos colores y estilos que combinan con trajes de baño y ropa de playa.

calzado para playa WEB

Los aqua socks o escarpines de secado rápido pueden ser la solución durante las vacaciones en la playa por una razón clara: ofrecen comodidad, protección y practicidad en un solo producto.