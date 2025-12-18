Lejos de los balnearios tradicionales y del turismo masivo, existe en la costa bonaerense una playa que sorprende por su arena clara , su agua de tono turquesa y un entorno natural prácticamente intacto. Se trata de Los Pocitos , un pequeño paraje cercano a Bahía San Blas .

Los Pocitos está ubicado al sur de la provincia de Buenos Aires, dentro del área de influencia de Bahía San Blas , una zona reconocida por su biodiversidad y su paisaje costero singular.

A diferencia de la costa atlántica más conocida, aquí el mar presenta colores inusuales y una transparencia poco frecuente en la región.

Esto se debe a su localización en una bahía protegida por islas , que reduce el oleaje y favorece aguas más calmas.

La playa de aguas cristalinas y arena blanca que casi nadie conoce en Buenos Aires (3)

En determinados momentos del día, especialmente con marea baja, es posible observar el fondo marino desde la orilla.

Un pueblo pequeño con historia y vida natural

El origen de Los Pocitos se remonta a la década del 30 y su fundación oficial fue en 1959. Actualmente, viven allí alrededor de 70 personas, dedicadas principalmente al turismo estival, la pesca artesanal y actividades rurales.

Su nombre proviene de antiguos pozos de agua excavados en la tosca costera, fundamentales para los primeros pobladores.

Hoy, ese pasado convive con una identidad marcada por la vida sencilla, el silencio y el contacto directo con la naturaleza.

Playas calmas, ostras y atardeceres únicos

Una de las particularidades más llamativas del lugar es que, con la bajamar, el agua se retira varios metros, dejando al descubierto bancos naturales de ostras, considerados entre los más grandes de la provincia.

La playa de aguas cristalinas y arena blanca que casi nadie conoce en Buenos Aires (1)

El muelle de 240 metros, originalmente pensado para embarcaciones, se transformó en uno de los puntos más fotografiados del pueblo, especialmente al atardecer.

En verano, el Festival Provincial de la Ostra convoca visitantes interesados en la gastronomía local y los productos del mar.

Valor ecológico y turismo responsable

Los Pocitos forma parte de la Reserva Natural de Usos Múltiples Bahía San Blas, un humedal de aproximadamente 16.000 hectáreas, clave para la conservación de aves migratorias y especies costeras.

Entre ellas se destacan el Flamenco Austral y la Gaviota Cocinera, según registros provinciales.

Este entorno convierte al lugar en un destino ideal para el ecoturismo, la observación de fauna y quienes buscan playas tranquilas sin infraestructura invasiva.

Cómo llegar y dónde alojarse

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el acceso es por Ruta Nacional 3, en un viaje de alrededor de 11 horas en auto.

A la altura del kilómetro 918, cerca de Bahía San Blas, se toma un desvío por camino de ripio que conduce al paraje.

En alojamiento, existen opciones simples y acogedoras como Posada Buena Vida y Villa Los Pocitos, ideales para una estadía enfocada en el descanso.