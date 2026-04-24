H&M confirmó que desembarca en Argentina: cuándo y dónde estarán ubicados los nuevos locales

El gigante sueco de la ropa H&M ha confirmado oficialmente que iniciará sus operaciones en Argentina durante el año 2027 . Este movimiento marca el ingreso de la marca a uno de los mercados más esperados de la región y convierte al país en el 15° destino de América Latina en contar con tiendas físicas de la firma.

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La operación se llevará a cabo a través de un modelo de franquicia con su socio estratégico Hola Moda , consolidando una red regional que comenzó en México en 2012. Daniel Ervér, CEO del Grupo H&M , calificó este anuncio como un "paso muy emocionante" en la estrategia de crecimiento de la compañía en el Cono Sur.

Según el directivo, el objetivo es poner al alcance de los consumidores locales su concepto de moda y calidad al mejor precio de manera sostenible .

Aunque anteriormente la cadena de supermercados Coto comercializó algunas prendas de la marca, este nuevo proyecto implica el establecimiento de puntos de venta gestionados directamente por la estructura de la marca y su socio franquiciado.

Representantes de la compañía visitaron la Ciudad de Buenos Aires en 2025 para evaluar locaciones de alto tránsito que permitan albergar locales de gran superficie.

Las negociaciones actuales señalan al shopping porteño Alto Palermo como el lugar seleccionado para la primera apertura. No obstante, la empresa también evalúa otras ubicaciones estratégicas como los centros comerciales Dot y Abasto, mientras que se mantienen conversaciones preliminares respecto al Alto Avellaneda.

Estos locales deben cumplir con dimensiones específicas para integrar todas las unidades de negocio del grupo, que incluyen indumentaria para adultos y niños, calzado, accesorios, cosméticos y artículos para el hogar (H&M Home).

Contexto regional y financiero

La llegada de H&M se produce en un marco de apertura de importaciones y una mayor receptividad para marcas internacionales en el mercado interno argentino.

Este anuncio sigue la estela de crecimiento en la región, donde la firma ya tiene presencia masiva en Brasil, Chile, Uruguay, Colombia y Perú, y tiene prevista la inauguración de su primera tienda en Paraguay para finales de 2026.

Fundada en 1947, H&M es hoy una de las organizaciones textiles más poderosas del mundo, con aproximadamente 4.000 tiendas en 79 países. En términos financieros, el grupo registró ingresos por 22.100 millones de dólares en 2025.

La consolidación de su marca principal en Argentina podría abrir la puerta en el futuro a otras etiquetas del portafolio del grupo, como Cos, Monki o Arket.