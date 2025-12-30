El calor no da tregua: una mujer sufrió graves quemaduras en los pies por la arena caliente en la costa

Una mujer de unos 30 años sufrió quemaduras severas en la planta de los pies tras caminar descalza por la playa en Valeria del Mar, en una jornada donde el termómetro alcanzó los 35 grados.

El intenso calor del verano volvió a generar un episodio preocupante en la Costa Atlántica. Este martes, una mujer de aproximadamente 30 años sufrió quemaduras severas en la planta de los pies tras caminar descalza por la playa en Valeria del Mar, donde el termómetro marcaba 35 grados.

El hecho ocurrió mientras la víctima celebraba su cumpleaños junto a amigas. Según relataron testigos a medios locales, la mujer decidió sacarse las ojotas y correr hacia el mar. Durante ese trayecto, quienes estaban en el lugar notaron que se encontraba “inestable”.

Al regresar desde la orilla, la situación se agravó. La piel de sus pies comenzó a desprenderse por el contacto con la arena caliente. “La piel de la planta de los pies se le empezó a abrir como un libro”, describieron personas que se encontraban cerca del balneario La Pérgola.

Las playas de la costa atlántica comenzaron a colmarse Ante la gravedad de las lesiones, un guardavidas y otros veraneantes le brindaron asistencia inmediata. Posteriormente, la mujer fue trasladada por el servicio de emergencias del balneario para recibir atención médica.

Durante la jornada, el sol intenso había calentado la superficie de la playa desde temprano y, pasado el mediodía, la arena ya no era apta para caminar sin protección. Incluso otras personas debieron ser asistidas por el calor del suelo, aunque en esos casos las consecuencias no fueron de gravedad.