Mendoza Buxers es el orgullo del básquetbol provincial y nacional

Esta iniciativa tuvo como hogar la Federación Mendocina de Box, donde el equipo consolidó un ámbito de encuentro, aprendizaje y construcción colectiva, impulsando el básquet mixed ability como una práctica que apuesta a la inclusión real y al respeto por la diversidad. Esta idea fue germinada a principios de año y vio la luz poco tiempo después gracias a Analía Meraglia, referente de la inclusión deportiva en nuestra tierra.
El básquet y la inclusión, los propulsores del proyecto
Finalizando el año, el 10 de diciembre se realizó un encuentro de cierre de temporada en el Club Pacífico, mientras que el 15 de diciembre tuvo lugar el cierre de fin de año en la Federación de Box, donde los integrantes del proyecto compartieron una jornada de celebración y encuentro. A lo largo de su primera temporada, Mendoza Buxers se afianzó como un espacio de entrenamiento y contención en básquet, este deporte que fue utilizado como herramienta social, poniendo en valor el compañerismo, la participación activa y el trabajo en equipo. Cada instancia permitió fortalecer la idea de que no se tiene que cambiar el deporte o disciplina en sí, si no más bien la mirada, segun su creadora.
La participación y el acompañamiento de las familias fueron fundamentales durante todo el proceso, sosteniendo el proyecto desde sus inicios y acompañando cada momento de aprendizaje, esfuerzo y crecimiento compartido. Entrenamiento tras entrenamiento, en un primer momento, Ulpiano Suárez, el intendente de la Ciudad de Mendoza calificó este proyecto como "la iniciativa que busca construir una ciudad más inclusiva".
El futuro de Mendoza Buxers
Además uno de los grandes logros de este equipo fue haber sido invitado por la UNESCO a participar en el Mundial de Baloncesto de Mixed Ability, que se realizó en Pamplona, España. Allí obtuvieron un gran tercer lugar compitiendo en esta misma modalidad contra paises como España e Irlanda.
Los encuentros de cierre permitieron reconocer el camino recorrido durante esta primera temporada, celebrar la constancia y el esfuerzo de todas las personas que formaron parte de Mendoza Buxers agradeciendo al intendente y a los propulsores como lo son Analia Meraglia y Marcelo Goldman. Además,se propuso sentar las bases para la continuidad del proyecto durante el próximo año, con la Federación de Box como espacio de referencia para su desarrollo con el lema que los representa "Cambiemos la mirada, no el juego".