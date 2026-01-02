2 de enero de 2026 - 21:51

Detuvieron en Mendoza a dos hombres por amenazas contra Milei y por difundir mensajes antisemitas

Los sospechosos fueron capturados tras allanamientos simultáneos en Guaymallén y Godoy Cruz, donde la Policía Federal incautó armas de fuego y simbología nazi.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía Federal Argentina detuvo a dos hombres de 37 y 43 años en la provincia de Mendoza, luego de ser acusados de difundir mensajes de odio contra la comunidad judía, promover la ideología neonazi y proferir amenazas de muerte directas contra el presidente Javier Milei a través de diversas redes sociales.

La investigación penal se puso en marcha el pasado mes de octubre, luego de que un informe de inteligencia criminal advirtiera sobre la posible violación a la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios.

Mediante el uso de técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), los investigadores lograron rastrear perfiles digitales que publicaban consignas de extrema violencia, tales como “a las ratas se las deben envenenar” y afirmaciones sobre el mandatario nacional que sostenían que “no hay que frenarlo, hay que matarlo”.

Allanamientos y hallazgo de material bélico

Bajo las órdenes del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica, se realizaron procedimientos simultáneos en una vivienda de la localidad de Villanueva, en Guaymallén, y en un departamento del barrio Paulo VI, en Godoy Cruz.

Durante las requisas, las fuerzas de seguridad secuestraron un arsenal que incluía dos armas de fuego (calibres 9 mm y .22), 31 municiones de pistola, 37 cartuchos de escopeta, cargadores y teléfonos celulares.

Además, se halló abundante simbología vinculada al nazismo y la extrema derecha, destacándose un paño con el águila imperial, un chaleco y un collar con la cruz celta, además de documentación relevante para el expediente.

Uno de los tatuajes de los detenidos

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, la funcionaria Alejandra Monteoliva subrayó la gravedad de los hechos, señalando que los detenidos no solo amenazaban al Presidente, sino que promovían el fusilamiento de la comunidad judía. Al respecto, enfatizó que existe una política de "tolerancia cero al antisemitismo" y que este tipo de violencia no tiene lugar en el país.

Los detenidos y los elementos probatorios quedaron a disposición de la Justicia Federal para el avance de la causa por extremismo violento y discriminación.

