Revolución: en 2025 se hicieron 308 mil gestiones gratuitas y se ahorraron más de $2.000 millones

Imagen generada con Inteligencia Artificial.
Tras años de filas interminables, tasas fijas e impuestos que empujaban a muchos mendocinos y mendocinas a dejar trámites postergados, el Registro Civil de Mendoza dio a conocer un número que habla por sí solo: en 2025 se hicieron 308.000 trámites sin costo para la población, lo que se reflejó en un ahorro que supera los 2.000 millones de pesos. Lo que se dice, una verdadera revolución.

Un cambio real

Detrás de esos 308.000 trámites gratuitos hay historias cotidianas y que van desde una madre que pudo obtener la partida de nacimiento de su hijo sin pagar una tasa hasta la de un joven que sacó su certificado de estado civil sin gastar un peso, o la de una familia que accedió a documentación urgente.

Revolución: 308 mil gestiones gratuitas y más de $2.000 millones ahorrados (Imagen ilustrativa)

Durante años, muchos mendocinos y mendocinas vieron -y vivieron- en cualquiera de estos trámites administrativo una excusa para incurrir en un gasto inesperado, una barrera invisible que ralentizaba decisiones personales. Y eso, según las autoridades provinciales, cambió de manera sostenida en los últimos doce meses.

Gratuitos, digitalizados y modernos

Según explicó el director general de Asuntos Gubernamentales de Mendoza, Francisco Mondotte, se apuntó a economizar de dos maneras en simultáneo. Por un lado, con trámites más ágiles que llevan menos tiempo. Y, al mismo tiempo, con gratuidad en el acceso a certificaciones y partidas.

En pocas palabras, por medio de la agilidad y la gratuidad se basó la columna vertebral de la transformación del Registro Civil.

Además, en el último año se potenció el uso de plataformas digitales. Cerca de 45% de los trámites se realizaron a través de la plataforma "Mendoza por Mí", además de otros canales web y sin necesidad de que el ciudadano tenga que presentarse físicamente en las oficinas.

Revolución: 308 mil gestiones gratuitas y más de $2.000 millones ahorrados

Por otro lado, en tanto, se eliminaron las tasas tradicionales para gran parte de las gestiones. Desde este año, por ejemplo, la emisión de partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y otros certificados quedaron exentas del pago de tasas.

Más que una cuestión de números

Mirando finamente las estadísticas, se desprende que 7 de cada 10 trámites fueron gratuitos, algo que no es una simple casualidad. De hecho, desde el Gobierno de Mendoza resaltaron que es el resultado de una política pública enfocada en garantizar el acceso a derechos básicos sin que ello dependa de la capacidad de pago.

Y ese ahorro -estimado en más de 2.000 millones de pesos durante 2025- se refleja en dinero que las familias pudieron destinar a otras prioridades (educación, vivienda o salud, entre otras).

Revolución: 308 mil gestiones gratuitas y más de $2.000 millones ahorrados

“El objetivo es tener mayor agilidad y previsibilidad en cualquier tipo de gestión de documento, reducir barreras de acceso para la población y optimizar los tiempos de respuesta para achicar los costos, tanto directos como indirectos, que enfrentan los ciudadanos”, afirmó el director del Registro Civil de Mendoza, Agustín Píscopo.

Lo que viene

Según los funcionarios provinciales, el desafío de cara al 2026 será consolidar y ampliar los servicios digitales, fortalecer la capacidad operativa del Registro Civil y garantizar que ese acceso gratuito sea sostenible en el tiempo.

Con la experiencia de 308.000 trámites gratuitos y un impacto económico medible, el desafío ahora es consolidar esos logros; con el foco puesto en continuar abriendo servicios digitales, asegurar que la atención presencial sea eficaz y potenciar una administración pública más accesible y amigable para todos.

