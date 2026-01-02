Cómo detectar si los juguetes contienen tóxicos antes de dárselos a tus hijos

Conocé las claves para identificar juguetes seguros para tus hijos, evitando sustancias peligrosas que puedan afectar su salud y desarrollo.

La Navidad está llegando a su fin, y con ello, los niños de todo el mundo tienen una segunda oportunidad para recibir los regalos que tanto desean: Los Reyes Magos. Sin embargo, como padres, es esencial tener en cuenta la seguridad de esos juguetes antes de dárselos a nuestros hijos. Mientras que las festividades suelen estar llenas de alegría y regalos, los riesgos de que algunos juguetes contengan sustancias tóxicas pasan desapercibidos.

En este contexto, los expertos alertan sobre la presencia de compuestos peligrosos como el plomo, el cadmio y, especialmente, los ftalatos en muchos juguetes infantiles. Estos químicos pueden tener graves consecuencias para la salud, y en este artículo, te ofrecemos consejos para proteger a tus hijos de estos riesgos.

juguetes desordenados Verifica siempre el marcado CE y la etiqueta del juguete para asegurar su seguridad y calidad. Los peligros del plomo y los ftalatos: ¿cómo afectan la salud de los niños? La presencia de plomo en los juguetes infantiles es una de las principales preocupaciones para los expertos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) subrayaron que no existe una dosis segura de plomo, ya que cualquier exposición a esta sustancia puede interferir en el desarrollo cerebral de los niños. De hecho, el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos (BfR) advirtió que actividades tan cotidianas como chupar o morder juguetes pueden contribuir a la ingesta de plomo. Esto convierte a los juguetes en una fuente significativa de riesgo, ya que los niños suelen llevarse objetos a la boca sin pensar en las consecuencias.

En cuanto a los ftalatos, estos compuestos son químicos que se utilizan para dar flexibilidad a los plásticos y se encuentran en muchos juguetes de goma o plástico blando, como mordedores o chupetes. Sin embargo, lo que más preocupa a los expertos como Álvaro Carmona, coordinador académico de la Universidad Loyola Andalucía, en España, es su capacidad para alterar el sistema hormonal de los niños. Los ftalatos son disruptores endocrinos que imitan, bloquean o alteran la acción de las hormonas naturales, que son esenciales para el crecimiento, el desarrollo y el metabolismo.

Un estudio realizado por el laboratorio QIMA reveló que casi uno de cada cuatro juguetes de plástico fabricados en China no cumple con los estándares de seguridad en cuanto a ftalatos. Algunos juguetes, como un botiquín de juguete, presentaron niveles de estas sustancias que multiplicaban por 130 el máximo permitido por la legislación europea. Esta información resaltó la importancia de estar atentos a las características de los juguetes antes de comprarlos.

Además, los datos del proyecto europeo de biomonitorización humana DEMOCOPHES muestran que los niños españoles presentan niveles de MEP (monoetilftalato, un derivado de los ftalatos) hasta seis veces más altos que la media europea, lo que pone de manifiesto un problema alarmante en el país. Un espacio para hacer juguetes con imaginación y material reciclado Prioriza juguetes de madera o materiales naturales certificados como libres de tóxicos y sustancias nocivas. La preocupación por los juguetes antiguos y el uso de plástico reciclado Otro riesgo importante se presenta con los juguetes fabricados con plástico reciclado, que pueden contener compuestos peligrosos como los retardantes de llama bromados. Estos compuestos, provenientes de antiguos residuos electrónicos, son extremadamente persistentes y tóxicos. En un estudio europeo realizado en 2024, se encontró que algunos juguetes nuevos fabricados con plástico reciclado superaban los límites legales de estas sustancias. Los retardantes de llama bromados están asociados con efectos perjudiciales para la tiroides y el desarrollo neurológico, lo que aumenta la preocupación de los expertos sobre su presencia en los juguetes infantiles. Es esencial también estar alerta a los juguetes antiguos, que pueden haber sido fabricados antes de que las regulaciones sobre sustancias tóxicas fueran más estrictas. Los juguetes fabricados antes de 2009 podrían contener plomo, cadmio u otros compuestos prohibidos hoy en día. La investigación muestra que algunos juguetes fabricados con materiales reciclados o viejos pueden presentar peligros para los niños debido a las sustancias químicas que contienen, lo que hace necesario un escrutinio adicional al comprar estos artículos. Llegaron al Notti los juguetes hechos por presos Consulta las alertas de seguridad de productos para conocer los riesgos de juguetes retirados del mercado. Cómo proteger a tus hijos de los juguetes tóxicos Verificá el marcado CE : El primer paso es asegurarte de que el juguete tenga el marcado CE, que indica que cumple con la normativa europea de seguridad. Aunque no es una garantía absoluta, este marcado asegura que el producto ha pasado ciertas pruebas de seguridad.

: El primer paso es asegurarte de que el juguete tenga el marcado CE, que indica que cumple con la normativa europea de seguridad. Aunque no es una garantía absoluta, este marcado asegura que el producto ha pasado ciertas pruebas de seguridad. Leé la etiqueta : Siempre revisa la etiqueta del juguete para conocer al fabricante, el país de origen y los materiales con los que está fabricado. Si el juguete no tiene información clara o si presenta olores fuertes a plástico o pintura, desconfía, ya que puede indicar la presencia de sustancias peligrosas como el plomo o los ftalatos.

: Siempre revisa la etiqueta del juguete para conocer al fabricante, el país de origen y los materiales con los que está fabricado. Si el juguete no tiene información clara o si presenta olores fuertes a plástico o pintura, desconfía, ya que puede indicar la presencia de sustancias peligrosas como el plomo o los ftalatos. Evitá juguetes de PVC Blando : Si el juguete está hecho de PVC blando, especialmente si es barato o de origen desconocido, es mejor evitarlo. Los juguetes de plástico más flexibles suelen contener ftalatos, por lo que es mejor optar por alternativas más seguras.

: Si el juguete está hecho de PVC blando, especialmente si es barato o de origen desconocido, es mejor evitarlo. Los juguetes de plástico más flexibles suelen contener ftalatos, por lo que es mejor optar por alternativas más seguras. Priorizá juguetes de materiales naturales : Si buscas una opción más segura, los juguetes de madera sin barnices tóxicos o de telas naturales son una excelente alternativa. Además, los plásticos certificados como libres de ftalatos y bisfenoles son una opción confiable.

: Si buscas una opción más segura, los juguetes de madera sin barnices tóxicos o de telas naturales son una excelente alternativa. Además, los plásticos certificados como libres de ftalatos y bisfenoles son una opción confiable. Limpiá los juguetes nuevos : Es recomendable lavar los juguetes nuevos antes de usarlos para eliminar cualquier resto químico superficial. Además, asegúrate de revisar periódicamente el estado de los juguetes, retirando aquellos que estén deteriorados o que hayan perdido partes.

: Es recomendable lavar los juguetes nuevos antes de usarlos para eliminar cualquier resto químico superficial. Además, asegúrate de revisar periódicamente el estado de los juguetes, retirando aquellos que estén deteriorados o que hayan perdido partes. Consultá alertas de seguridad: Consulta las alertas oficiales como las emitidas por el sistema Safety Gate, que informa sobre productos retirados del mercado debido a riesgos para la salud. Esta plataforma es una excelente herramienta para mantenerse informado sobre los juguetes peligrosos.