Rehabilitaron el tránsito en la ruta hacia Villavicencio tras los intensos aludes

Luego de trabajos de limpieza en la Ruta Provincial 52, se habilitó el paso vehicular hacia el hotel. Las autoridades solicitan circular con precaución.

Por Redacción Sociedad

Vialidad Mendoza informó la finalización y habilitación de la circulación vial en la Ruta Provincial 52, en el tramo que conduce hacia Villavicencio, luego de las fuertes lluvias que provocaron aludes.

El camino había permanecido intransitable desde el 31 de enero, cuando dos aludes de barro y roca, desencadenados por fuertes tormentas, golpearon la zona frente a la planta de agua mineral.

El incidente del pasado miércoles puso en riesgo a los operarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), quienes se encontraban trabajando con equipo pesado para despejar un primer deslizamiento ocurrido por la mañana.

Mientras realizaban estas tareas, un segundo alud los sorprendió por la tarde, obligándolos a retirar la maquinaria y suspender las labores de forma inmediata para garantizar su seguridad.

Tras retomar los trabajos de despeje esta mañana de viernes, los equipos viales lograron limpiar la calzada y, pasado el mediodía, se habilitó formalmente el tránsito entre el Gran Mendoza y el Hotel Villavicencio.

No obstante, las autoridades han enfatizado la necesidad de circular con mucha precaución y a velocidad reducida al transitar por el área intervenida, advirtiendo que, por el momento, la ruta no cuenta con espacio de banquinas.

Desde la DPV informaron que los trabajos continuarán en los próximos días para normalizar y recalzar las banquinas. Para completar estas tareas, es indispensable resolver primero un socavón en la zona y esperar a que los organismos correspondientes intervengan en la limpieza del cauce aluvional por donde descendió el material de los aludes.

Finalmente, se comunicó que el tramo de suelo natural que une el Hotel Villavicencio y Uspallata se encuentra transitable. Sin embargo, se reitera la sugerencia de conducir con cuidado extremo, recordando que se trata de un camino de alta montaña que carece de servicios para el viajero.

