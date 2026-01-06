Turismo y dólar: el déficit de la balanza continuará, pero podría moderarse

El desempeño del turismo en 2025 dejó como principal saldo un fuerte déficit turístico explicado por el marcado desbalance entre los viajes al exterior y la llegada de visitantes internacionales. Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea , detalló que durante el verano pasado, el turismo emisivo alcanzó niveles récord.

Mendoza se posiciona como el destino más económico del país para las vacaciones de verano

La cantidad de argentinos que salió del país creció 80% interanual, mientras que el turismo receptivo se contrajo 25% en el mismo período. “El factor común fue el dólar barato, que incentivó los viajes de residentes al exterior y encareció a la Argentina como destino”, se expresó en el trabajo firmado por el economista Marcos Cohen Arazi.

Con el correr del año, el problema de la competitividad cambiaria mostró altibajos, aunque tendió a moderarse, en particular tras el levantamiento parcial del cepo cambiario. Sin embargo, el ajuste no alcanzó para revertir la dinámica de los flujos turísticos y la fuga de divisas por turismo continúo durante todo el año.

Así, en los primeros 11 meses de 2025 viajaron al exterior 11,2 millones de turistas residentes, frente al ingreso de 4,8 millones de turistas internacionales. El saldo negativo fue de 6,4 millones de viajeros, una magnitud comparable al déficit turístico observado en 2017, señaló el informe.

En este contexto, el cociente entre turismo emisivo y receptivo se ubicó en 2,3, lo que marcó un desbalance récord en décadas _sin contar los años de pandemia. Esto significó que por cada turista internacional que visitó el país, 2,3 argentinos viajaron al exterior.

Dólar y expectativas

Este desequilibrio también se reflejó en la cuenta de divisas. Como resultado de la fuerte salida asociada al turismo emisivo, el año cerraría con egresos por entre US$ 12.000 y 13.000 millones. Al descontar los ingresos generados por el turismo receptivo, estimados en unos US$ 4.500 millones, el saldo neto de la actividad turística sería deficitario en un rango de entre US$ 7.000 y 8.500 millones, aunque hay que esperar los datos definitivos del cuarto trimestre.

El impacto de esta dinámica sobre la actividad turística interna no se hizo esperar. Las mediciones que realiza INDEC sobre el nivel de ocupación hotelera reflejaron que durante 2025 la cantidad de pernoctaciones en establecimientos de alojamiento cayó 3%, con mayor incidencia en el turismo receptivo.

El informe se pregunta cómo será la temporada de verano para la actividad turística. La respuesta muestra que si bien la tendencia de salida sigue alta, se ha moderado en esta temporada. En contraposición, los destinos nacionales parecen haber mejorado sus expectativas, según señalaron los motores de búsqueda de google.

“Si a esto se suman otros factores que apuntan a una mejoría del turismo en el país es posible proyectar que el desempeño que tuvo la actividad turística en el verano 2025 será un piso para lo que resulte en 2026”, completó el informe.