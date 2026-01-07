¿Cierra el Santuario de Elefantes de Brasil? Tras la muerte de Kenya, prohíben el ingreso de nuevos ejemplares

Dos de las tres elefantes hembras que salieron del Ecoparque de Mendoza y llegaron al Santuario Global en Mato Grosso (Brasil) fallecieron en este espacio natural en un lapso de tres años y medio . Se trata de Pocha (elefanta asiática) y de Kenya (elefanta africana). A estos fallecimientos se suman el de la elefanta africana Pupy, quien compartía hábitat con Kenya en la jungla brasileña y quien falleció dos meses antes que lo hiciera su compañera.

A raíz de estos fallecimientos -sobre todo, los de Pupy y Kenya, que aún se están investigando (en el caso de Kenya se hallaron indicios de tuberculosis humana)-, la Secretaría de Medio Ambiente de Mato Grosso (Sema-MT) prohibió recientemente el ingreso de nuevos elefantes al santuario .

Según informó el medio brasileño G1, esta decisión fue anunciada como "una medida de precaución, tras la muerte de dos elefantes en el lugar en un corto período de tiempo" . Además, este mismo medio confirmó que el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) también abrió una investigación luego de ambos episodios con desenlace triste.

"La medida del Sema de suspender el ingreso de nuevos elefantes al santuario es de forma preventiva y temporal , por 60 días y hasta que termine la investigación. Pero, mientras tanto, va a seguir trabajándose en la alimentación y el cuidado como se viene haciendo. Y creo que, cuando pasen estos 60 días, nada va a cambiar . Porque sabemos que se trabaja bien", resumió a su turno Alejandra García , de la ONG Proyecto ELE.

"Vamos a esperar con paciencia que termine este proceso, y vamos a seguir trabajando para que no haya más elefantes en zoológicos", agregó la referente, quien acusó la existencia de un "lobby" a nivel internacional en contra de los santuarios y para defender la permanencia y continuidad del paradigma de los zoológicos tradicionales y la vida de animales en cautiverio .

En julio del 2025, Kenya fue la última de su especie en abandonar suelo argentino. Tras la muerte de Tamy (macho asiático que también vivía en el Ecoparque de Mendoza e iba a seguir a Kenya en su itinerario), la elefanta "mendocina" -vivió 40 de sus 44 años de vida en la provincia- era la única que quedaba en Mendoza.

Tras cinco días de viaje, Kenya llegaba al santuario, y Argentina se convertía en "tierra libre de elefantes en cautiverio". Sin embargo, cinco meses después de haber llegado a Mato Grosso, el 16 de diciembre pasado Kenya falleció.

En un primer comunicado con las principales conclusiones preliminares (y a la espera de lo que determinará la necropsia en detalle), desde el Santuario Global de Elefantes resaltaron que el cuerpo de la elefanta llegada de Mendoza evidenciaba de manera clara las consecuencias del cautiverio prolongado. En ese sentido, detallaron que las radiografías revelaron una osteomielitis severa, con pérdida de falanges en varias patas, además de un deterioro articular crónico en uno de sus codos.

También detectaron lesiones, quistes y alteraciones en distintos órganos abdominales; así como también diarrea crónica, infecciones en los colmillos, dieta deficiente y escasa atención veterinaria antes de su traslado. No obstante, el hallazgo más grave estuvo en los pulmones. Allí los especialistas consideraron altamente probable una tuberculosis avanzada, con infiltraciones granulares y colapso alveolar. Todos estos daños fueron catalogados como crónicos por las autoridades del Santuario, lo que significa que fueron previos a su llegada a Brasil.

Pupy, en tanto, era otra elefanta africana que llegó a Mato Grosso desde Argentina, más precisamente desde el Ecoparque de Buenos Aires. Tenía 35 años y en octubre del año pasado falleció. En sus primeros estudios se observó cerca de 40% de sus pulmones estaban comprometidos por una ameba que le provocó abscesos y neumonía.

Este mismo microorganismo fue hallado en el aparato digestivo de la elefanta, junto con una fuerte infiltración protozoaria que derivó en una gastritis severa.

A raíz de estas dos muertes, la Sema-MT suspendió, como medida cautelar y durante 60 días, la autorización para que el Santuario de Elefantes Brasileños reciba nuevos animales en la Chapada dos Guimarães, a 65 kilómetros de Cuiabá. De acuerdo a G1, la decisión fue tomada el 23 de diciembre de 2025, aunque recién fue divulgada el 6 de enero.

Ante esta noticia, también en un comunicado difundido a los medios brasileños, desde el Santuario de Elefantes de Brasil aclararon que esta medida es preventiva y no afecta las actividades en curso. En ese sentido, desde el establecimiento aclararon que la suspensión se aplica únicamente a la recepción de nuevos animales y hasta tanto la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMA) analiza la información complementaria solicitada.

De hecho, aclararon que el santuario cuenta con una licencia ambiental y un permiso de operación plenamente vigentes, reconocidos por la propia Sema. Esto también lo confirmaron desde el Departamento de Medio Ambiente.

No obstante, resaltaron que la suspensión se mantendrá vigente hasta que se complete el análisis del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y las normas de gestión ética adoptadas por la institución.

En ese sentido, el Santuario de Elefantes dispone ahora de 60 días para presentar la documentación y las aclaraciones solicitadas por la secretaría estatal. Durante este período, las actividades de cuidado, alimentación, manejo y seguimiento veterinario de los elefantes que ya viven en el sitio siguen autorizadas.

Investigación por las muertes de Pupy y Kenya

Según refuerza el medio G1. hace una semana, el Ibama inició una investigación sobre la muerte de las elefantas Pupy y Kenya en el santuario. En ese sentido, indicaron que han solicitado formalmente los informes de las necropsias de los animales, que están en curso y a cargo de un equipo de la Universidad Federal de Mato Grosso (UFMT).

Se espera que los exámenes se completen en un plazo de 30 días, por lo que no estarán disponibles antes de fines de enero.

Tres elefantas mendocinas trasladadas, dos fallecidas

Kenya, Pocha y Guillermina fueron las tres elefantas que vivieron en Mendoza (primero en el exZoo y, luego, en el Ecoparque) y que fueron trasladas entre mayo de 2022 y julio de 2025 al santuario de Mato Grosso.

Pocha y su hija Guillermina, dos elefantas asiáticas, partieron en 2022 -vía terrestre- desde Mendoza hasta Mato Grosso. Y, tras casi cino cías de viaje, llegaron a la jungla. En octubre de 2022, tras cinco meses en el santuario, Pocha falleció a los 55 años.

La autopsia posterior confirmó que la causa del deceso fue una enfermedad renal crónica, complicada por una infección por Mycobacterium tuberculosis, una bacteria que puede ser común en elefantes cautivos.

Tres años después de la muerte de Pocha, en octubre de 2025 se confirmó el fallecimiento de Pupy, la elefanta africana que había llegado del Ecoparque porteño. Y en diciembre pasado falleció Kenya, la "mendocina" que compartía recinto con Pupy en Mato Grosso (ambas eran elefantas africanas).

La tercera elefanta procedente de Mendoza que queda en Mato Grosso es la ya mencionada Guillermina. Guille está viva y, según suelen exhibir en sus redes desde el Santuario Global de Elefante, lleva una vida plena y tranquila. No obstante, luego de las muertes de Pupy y de Kenya, se la ha sometido a distintos controles para intentar confirmar su estado y llevar tranquilidad.

Denuncias de "lobby" para mantener a animales en el cautiverio de los zoológicos

Desde la ONG Proyecto ELE -que acompañó al traslado de todas las elefantas de Argentina al santuario de Brasil- se refirieron a esta reciente situación.

Además de reforzar que la suspensión de ingresos de nuevos elefantes al predio brasileño se trata de una medida preventiva, que se extenderá durante 60 días y que no repercutirá en cambios sobre cómo se viene trabajando con los elefantes que ya viven en el lugar, hablaron de un "gran lobby".

"No es la primera vez que sucede, hay un gran lobby que se opone a que se cierren los zoológicos y a que se envíen a elefantes a santuarios. Es algo que se da a nivel latinoamericano", destacó Alejandra García, referente de la ONG, quien definió a este lobby como "bastante poderoso"

En distintas convenciones internacionales, Proyecto ELE participa como miembros plenos de la Mesa de Defensa de Elefantes Africanos. Y, según cuenta García, es allí donde se cruzan con diversas entidades que ponen en práctica este lobby para que se les permita seguir capturando animales y tenerlos en cautiverio para exhibición al público.

"Se resisten a dejar atrás el modelo de zoo. A ello se suma que los elefantes llaman mucho la atención, y no es lo mismo cuando muere una hiena en un santuario que cuando lo hace un elefante, eso es noticia en todo el mundo", agregó la activista.

Además, atribuyó a este especial interés que genera la especie precisamente aquella ambición de contar con estos ejemplares en los zoológicos.

"Hay gente vinculada a ese ámbito que larga todo tipo de difamaciones, incluso con información no contrastada. Pero la realidad es otra: hay zoológicos que siguen trabajando para enviar sus elefantes a santuarios, porque saben que es lo mejor para ellos", describió García.

A modo de ejemplo, resaltó que Portugal inauguró recientemente un nuevo santuario, mientras que el Santuario de Elefantes ubicado en Tennessee recibió tres elefantes que llegaron en 2025.