El acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea se firmará el 17 de enero y Argentina participará del acto

Luego de un proceso que se extendió por más de un cuarto de siglo, el Consejo Europeo aprobó formalmente el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. La decisión se concretó tras una votación en la que 21 países votaron a favor, destacándose el apoyo de potencias como Alemania, España e Italia, mientras que Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría mantuvieron su rechazo.
Con este aval, se despeja el camino para la ceremonia de firma que tendrá lugar el próximo 17 de enero en Asunción, Paraguay, país que ostenta la presidencia pro tempore del bloque regional.
El canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó la fecha a través de sus redes sociales, calificando el pacto como el "más ambicioso entre ambos bloques" y asegurando que representará "más comercio, más inversión y más empleo" para la región.
Por su parte, el presidente Javier Milei celebró la noticia manifestando que la Argentina decide "competir, producir y crecer con reglas claras y en libertad". Se espera que a la ceremonia en Paraguay asista la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y aunque inicialmente se planteó una firma a nivel de cancilleres, crece la posibilidad de que participen los jefes de Estado.
El peso económico del acuerdo
Este tratado dará origen al mayor acuerdo de libre comercio del mundo, integrando un mercado de más de 700 millones de personas que representa aproximadamente el 35% del comercio internacional y más del 30% del PBI global.
En términos arancelarios, la Unión Europea eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur y otorgará acceso preferencial para otro 7.5%, lo que beneficiará directamente al 99% de las exportaciones agrícolas del bloque sudamericano.
Además, el pacto incluye cuotas estratégicas para productos como carne, maíz y etanol, así como el reconocimiento de indicaciones geográficas para proteger productos regionales.
La aprobación no estuvo exenta de tensiones. Francia, liderada por Emmanuel Macron, se opuso firmemente argumentando la necesidad de proteger su soberanía alimentaria y a sus sectores agrícolas sensibles.
Sin embargo, la balanza se inclinó a favor del acuerdo gracias a un cambio de postura de Italia, motivado por la promesa de la Comisión Europea de un acceso anticipado a 45.000 millones de euros para la Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2028.
Asimismo, fuentes diplomáticas señalan que factores geopolíticos externos aceleraron la decisión europea, incluyendo la necesidad de fortalecer alianzas estratégicas ante un escenario mundial de crecientes tensiones y amenazas a la soberanía de territorios vinculados a la UE.