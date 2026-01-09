Qué beneficios tendrán las exportaciones argentinas tras el acuerdo de la UE y el Mercosur

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea permitirá impulsar las exportaciones argentinas hasta un 35% , según especialistas. Esto representaría un incremento en las ventas a ese bloque que rondarían los 35.000 millones de euros anuales.

La Unión Europea aprobó el histórico acuerdo comercial con el Mercosur: los beneficios que habrá

El Gobierno oficializó la primera concesión privada de rutas en el corredor del Mercosur

El comercio total Mercosur -UE superó los €100.000 millones en 2024. Argentina aportó aproximadamente €16.400 millones a ese total en 2024 , consolidándose como un socio principal en Sudamérica. Ante este escenario, los sectores más beneficiados serían el agro y la agroindustria (como harina y aceite de soja).

Eso ocurriría a partir de la reducción de aranceles y mayor valor agregado. No obstante, los exportadores argentinos deberán tener en cuenta desafíos regulatorios europeos y necesidades de inversión interna.

En cuanto al impacto en el PIB, el Mercosur se vería beneficiado con un crecimiento cercano al 0,3%. El agro será es clave porque el acuerdo permite bajar retenciones. En el caso de las oleaginososas, la baja será al 14%.

Agroindustria: en este sector se anotan la carne bovina, el aceite de soja y la harina de soja que son productos con gran potencial de crecimiento por la eliminación o reducción de aranceles europeos, según Infocampo.

El acuerdo incentiva la industrialización de materias primas, un tema clave para la Argentina. Esto mejorarán los ingresos y la rentabilidad.

Por otra parte, el acuerdo libera aranceles para el 99.5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur, destacando beneficios para Argentina.

Según fuentes del sector agroindustrial, se aguarda un aumento en el stock de Inversión Extranjera Directa desde la UE hacia Argentina, potenciando el crecimiento.

No obstante, nuevas normativas ambientales y sanitarias de la UE podrían afectar el ritmo de implementación y el impacto real del acuerdo.