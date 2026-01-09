9 de enero de 2026 - 17:36

Qué beneficios tendrán las exportaciones argentinas tras el acuerdo de la UE y el Mercosur

Estiman que las ventas al bloque europeo podrían tener al agro y la agroindustria como beneficiados, aunque persisten desafíos regulatorios y ambientales.

Los beneficios para las exportaciones argentinas tras el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea&nbsp;

Los beneficios para las exportaciones argentinas tras el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

Leé además

Ruta 12 

El Gobierno oficializó la primera concesión privada de rutas en el corredor del Mercosur

Por Redacción Economía
La Unión Europea aprobó el histórico tratado de libre comercio con el Mercosur

La Unión Europea aprobó el histórico acuerdo comercial con el Mercosur: los beneficios que habrá

Por Redacción Mundo

El comercio total Mercosur-UE superó los €100.000 millones en 2024. Argentina aportó aproximadamente €16.400 millones a ese total en 2024, consolidándose como un socio principal en Sudamérica. Ante este escenario, los sectores más beneficiados serían el agro y la agroindustria (como harina y aceite de soja).

Principales exportaciones de Argentina

  • Harina de Soja: principal producto, vital para piensos y aceites europeos, con demanda creciente.
  • Maní: destaca por su calidad, con ventas significativas.
  • Carne Vacuna Refrigerada: un producto clave de alta demanda en el mercado europeo.
  • Biodiesel: Ha mostrado caídas importantes en las exportaciones recientes (2023-2025).

Eso ocurriría a partir de la reducción de aranceles y mayor valor agregado. No obstante, los exportadores argentinos deberán tener en cuenta desafíos regulatorios europeos y necesidades de inversión interna.

Importaciones y exportaciones

En cuanto al impacto en el PIB, el Mercosur se vería beneficiado con un crecimiento cercano al 0,3%. El agro será es clave porque el acuerdo permite bajar retenciones. En el caso de las oleaginososas, la baja será al 14%.

Sectores beneficiados y aranceles

Agroindustria: en este sector se anotan la carne bovina, el aceite de soja y la harina de soja que son productos con gran potencial de crecimiento por la eliminación o reducción de aranceles europeos, según Infocampo.

El acuerdo incentiva la industrialización de materias primas, un tema clave para la Argentina. Esto mejorarán los ingresos y la rentabilidad.

Por otra parte, el acuerdo libera aranceles para el 99.5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur, destacando beneficios para Argentina.

Según fuentes del sector agroindustrial, se aguarda un aumento en el stock de Inversión Extranjera Directa desde la UE hacia Argentina, potenciando el crecimiento.

No obstante, nuevas normativas ambientales y sanitarias de la UE podrían afectar el ritmo de implementación y el impacto real del acuerdo.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur avanza tras la aprobación del Consejo europeo y todavía debe ser ratificado por el Parlamento.

Expectativa en Mendoza por el acuerdo UE - Mercosur

Por Melisa Sbrocco
Cumbre del Mercosur

El acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea se firmará el 17 de enero y Argentina participará del acto

Por Redacción Economía
exportaciones: como impacto un programa de promendoza

Exportaciones: cómo impactó un programa de ProMendoza

Por Redacción Economía
La industria automotriz argentina en 2025 disminuyó la producción y las exportaciones. 

La producción de autos en Argentina cayó en 2025 respecto al año anterior

Por Redacción Economía