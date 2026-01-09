Exportaciones: cómo impactó un programa de ProMendoza

El desempeño exportador fue uno de los principales resultados del programa Ágil Nex de ProMendoza , con un impacto concreto en la internacionalización de las pymes participantes. Según el informe anual, el 45% de las empresas que se inscribieron logró realizar exportaciones en menos de un año tras haber finalizado su participación, un dato que refleja la efectividad de la iniciativa para acelerar el acceso a mercados externos.

El relevamiento también evidenció un crecimiento sostenido de la inserción internacional de las pymes mendocinas, que no solo comenzaron a exportar sino que consolidaron operaciones en mercados estratégicos y avanzaron en etapas clave del proceso comercial. En ese marco, las empresas participantes concretaron envíos equivalentes a 4,8 contenedores de bienes, entre los que se destacan vinos fraccionados y a granel, frutos secos y frutas deshidratadas.

A su vez, se registraron exportaciones por U$S 8.623 correspondientes a hardware y servicios tecnológicos. El acompañamiento técnico fue señalado como un factor determinante para alcanzar estos resultados. Desde Finca Mussé, Moira Mussé subrayó el compromiso del equipo del programa con el desarrollo exportador de su marca, destacando el involucramiento y la dedicación puestos en el crecimiento del proyecto.

En la misma línea, Gianina Bianchi, de Secretos del Monte, remarcó la importancia del apoyo profesional para ordenar y ejecutar la estrategia exportadora. En particular, valoró el trabajo del consultor asignado, que permitió avanzar en análisis de mercados, trámites formales ante el Senasa, actualización de precios de exportación, definición de la oferta exportable, identificación de ferias internacionales, vinculación con operadores logísticos y agentes de aduana, además de la coordinación de un viaje de negocios a Chile.

Entre los principales resultados del año se destaca el desempeño de Wara GPS, que concretó exportaciones de equipos de geolocalización a Uruguay y Colombia por U$S 8.623, incluyendo hardware y servicios vinculados a plataformas de seguimiento satelital.

En el sector de alimentos, Yashar realizó envíos de ciruela, durazno y tomate deshidratado a Uruguay, completando siete pallets en dos operaciones distribuidas entre junio y septiembre de 2025. A su vez, South Valley consolidó su posicionamiento en Brasil con la exportación de 2,3 contenedores de ciruela deshidratada entre marzo y julio de 2025.

El sector vitivinícola tuvo una performance destacada. Rivero Casa de Vinos exportó un flexitank de vino a granel al Reino Unido y un pallet de vino fraccionado a Brasil, este último mediante un contacto establecido durante la Ronda de las Américas con el importador Vitor Figuereido y la coordinación de Gaetano Aguilera Prisco.

Selada Wines y Piegrande Wines también lograron avanzar en el mercado mexicano con envíos de un pallet y medio pallet de vino fraccionado respectivamente, ambos destinados al importador Flavio Servitje, también surgidos de la misma ronda de negocios.

En la industria de frutos secos, La Pascua Fruits concretó exportaciones a Brasil en agosto de 2025, enviando nuez mariposa y nuez cuartos mediante una operación nuevamente coordinada con el importador Vitor Figuereido.

DEOS avanzó hacia Brasil con el envío de dos pallets de vino fraccionado, en una operación articulada con la Cámara de Exportadores de la Región Metropolitana de Buenos Aires (CEMBRA) y dos pallets de vino fraccionado a Francia.