27 de febrero de 2026 - 09:17

Argentina pidió activar el acuerdo Mercosur-UE y hay fecha para su aplicación

"La Comisión procederá ahora a la aplicación provisional”, afirmó Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea.

Los Andes | Redacción Economía
El acuerdo comenzará a aplicarse de forma provisional el 1° de mayo y alcanzará también a Brasil y Paraguay, socios fundadores del Mercosur.

Alcance del acuerdo Mercosur-UE

El tratado eliminará aranceles a más del 90% del comercio entre los 27 Estados miembros de la UE y los cuatro países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

Ambos bloques representan cerca del 30% del Producto Interno Bruto mundial y reúnen a más de 700 millones de consumidores, lo que convierte al entendimiento en uno de los mayores acuerdos comerciales a nivel global.

“Ya lo he dicho antes: cuando ellos estén listos, nosotros estaremos listos. Durante las últimas semanas he debatido este tema intensamente con los Estados miembros y con los miembros del Parlamento Europeo. Sobre esta base, la Comisión procederá ahora a la aplicación provisional”, afirmó Von der Leyen en una declaración en la sede de la Comisión Europea, en Bruselas.

Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea
La funcionaria recordó que en enero el Consejo Europeo había facultado a la Comisión para aplicar provisionalmente el acuerdo una vez que al menos uno de los países del Mercosur completara la ratificación.

La Cancillería argentina celebró la decisión y destacó que el país fue el primero en completar los pasos requeridos, habilitando así la puesta en marcha anticipada del entendimiento comercial.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que el acuerdo “constituye un paso clave para fortalecer la inserción internacional de la Argentina, ampliar mercados, atraer inversiones y consolidar una integración estratégica con uno de los principales bloques económicos del mundo”.

La entrada en vigor provisional implica que los beneficios comerciales comenzarán a aplicarse mientras continúa el proceso de aprobación definitiva en los parlamentos europeos y nacionales que aún deben ratificar el tratado en su totalidad.

