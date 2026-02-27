El acuerdo comercial entre el Mercosur-Unión Europea quebró el bloque del kirchnerismo: la postura de Anabel

La Cámara de Senadores aprobó este jueves el acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea, luego de 26 años de negociaciones. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría y apenas contó con tres votos en contra, provenientes deUnión por la Patria. En tanto, la senadora kirchnerista que representa a Mendoza, Anabel Fernández Sagasti acompañó la propuesta.
La medida obtuvo 69 votos afirmativos y tres negativos, que correspondieron a los senadores Eduardo “Wado” De Pedro,Juliana Di Tullio y Cristina López. No obstante, Fernández Sagasti decidió votar a favor junto a la mayoría de su bloque.
Durante el tratamiento del proyecto, la legisladora mendocina no hizo uso de la palabra y participó únicamente de la votación. En cuanto a los otros dos representantes de Mendoza en la Cámara alta, Rodolfo Suarez y Mariana Juri (UCR), también votaron a favor del acuerdo bilateral.
El entendimiento comercial establece una liberalización progresiva del comercio de bienes, servicios e inversiones. Incluye un cronograma de eliminación o reducción de aranceles que se extenderá entre 10 y 15 años para la mayoría de los productos industriales del Mercosur, mientras que la Unión Europea eliminará aranceles en plazos de entre 4 y 10 años para un amplio conjunto de bienes regionales.
Acuerdo Mercosur–Unión Europea
El acuerdo bilateral fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, en una ceremonia que contó con la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi. En esa ocasión estuvo ausente el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
Sin embargo, el tratado aún no puede implementarse debido a que el Parlamento Europeo resolvió, por mayoría, solicitar la revisión del texto por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá analizar su impacto y expedirse sobre su entrada en vigencia.
Según sus promotores, la implementación del acuerdo permitirá reducir aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgar acceso preferencial al 7,5% restante y recortar barreras de ingreso para bienes industriales provenientes de Europa.
Entre otros puntos, se prevé la eliminación de aranceles para productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, indumentaria y bebidas.
El acuerdo contempla la creación de una zona de libre comercio que abarcará un mercado de más de 800 millones de consumidores y representará cerca del 25% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. La Unión Europea es el segundo socio comercial del Mercosur, detrás de China y por delante de Estados Unidos.
Además, el bloque europeo constituye una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa y es el segundo mayor importador global de bienes.