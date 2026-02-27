27 de febrero de 2026 - 11:14

El acuerdo comercial entre el Mercosur-Unión Europea quebró el bloque del kirchnerismo: la postura de Anabel

La legisladora de Unión por la Patria apoyó la iniciativa, que fue cuestionada por otros tres integrantes del espacio.

La iniciativa fue sancionada por amplia mayoría en la Cámara alta, con tres votos negativos provenientes del kirchnerismo.

La iniciativa fue sancionada por amplia mayoría en la Cámara alta, con tres votos negativos provenientes del kirchnerismo.

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Cámara de Senadores aprobó este jueves el acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea, luego de 26 años de negociaciones. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría y apenas contó con tres votos en contra, provenientes de Unión por la Patria. En tanto, la senadora kirchnerista que representa a Mendoza, Anabel Fernández Sagasti acompañó la propuesta.

Leé además

Argentina es el primer país en habilitar la aplicación provisional del acuerdo Mercosur-UE

Argentina pidió activar el acuerdo Mercosur-UE y hay fecha para su aplicación

Por Redacción Economía
Gobierno promulgó la Ley 27.800 y oficializó el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.

Es oficial: el Gobierno promulgó el Acuerdo interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea

Por Redacción Política

La medida obtuvo 69 votos afirmativos y tres negativos, que correspondieron a los senadores Eduardo “Wado” De Pedro, Juliana Di Tullio y Cristina López. No obstante, Fernández Sagasti decidió votar a favor junto a la mayoría de su bloque.

Durante el tratamiento del proyecto, la legisladora mendocina no hizo uso de la palabra y participó únicamente de la votación. En cuanto a los otros dos representantes de Mendoza en la Cámara alta, Rodolfo Suarez y Mariana Juri (UCR), también votaron a favor del acuerdo bilateral.

El entendimiento comercial establece una liberalización progresiva del comercio de bienes, servicios e inversiones. Incluye un cronograma de eliminación o reducción de aranceles que se extenderá entre 10 y 15 años para la mayoría de los productos industriales del Mercosur, mientras que la Unión Europea eliminará aranceles en plazos de entre 4 y 10 años para un amplio conjunto de bienes regionales.

El Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur-Unión Europea
El Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur-Unión Europea.

El Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur-Unión Europea.

Acuerdo Mercosur–Unión Europea

El acuerdo bilateral fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, en una ceremonia que contó con la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi. En esa ocasión estuvo ausente el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin embargo, el tratado aún no puede implementarse debido a que el Parlamento Europeo resolvió, por mayoría, solicitar la revisión del texto por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberá analizar su impacto y expedirse sobre su entrada en vigencia.

Según sus promotores, la implementación del acuerdo permitirá reducir aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgar acceso preferencial al 7,5% restante y recortar barreras de ingreso para bienes industriales provenientes de Europa.

Entre otros puntos, se prevé la eliminación de aranceles para productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, indumentaria y bebidas.

El acuerdo contempla la creación de una zona de libre comercio que abarcará un mercado de más de 800 millones de consumidores y representará cerca del 25% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. La Unión Europea es el segundo socio comercial del Mercosur, detrás de China y por delante de Estados Unidos.

Además, el bloque europeo constituye una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa y es el segundo mayor importador global de bienes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Con viento de cola, el oficialismo volvió este jueves al recinto del Senado y logró ratificar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

Por amplia mayoría, el Senado aprobó el acuerdo comercial entre el Mercosur-Unión Europea

Por Redacción Política
Senado de la Nación. (archivo)

El oficialismo va al recinto del Senado para tratar la reforma de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE

Por Sebastián Hadida
Histórica firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

Importancia estratégica del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Por Editorial
El Gobierno se reunió este jueves con el SUTE para formularle una nueva oferta en la paritaria salarial. Foto: SUTE.

El Gobierno le hizo una nueva propuesta salarial al SUTE en la paritaria: de cuánto es el aumento

Por Juan Carlos Albornoz