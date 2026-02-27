El acuerdo comercial entre el Mercosur-Unión Europea quebró el bloque del kirchnerismo: la postura de Anabel

La legisladora de Unión por la Patria apoyó la iniciativa, que fue cuestionada por otros tres integrantes del espacio.

La iniciativa fue sancionada por amplia mayoría en la Cámara alta, con tres votos negativos provenientes del kirchnerismo.

La Cámara de Senadores aprobó este jueves el acuerdo entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea, luego de 26 años de negociaciones. La iniciativa fue aprobada por amplia mayoría y apenas contó con tres votos en contra, provenientes de Unión por la Patria. En tanto, la senadora kirchnerista que representa a Mendoza, Anabel Fernández Sagasti acompañó la propuesta.

La medida obtuvo 69 votos afirmativos y tres negativos, que correspondieron a los senadores Eduardo “Wado” De Pedro, Juliana Di Tullio y Cristina López. No obstante, Fernández Sagasti decidió votar a favor junto a la mayoría de su bloque.

Durante el tratamiento del proyecto, la legisladora mendocina no hizo uso de la palabra y participó únicamente de la votación. En cuanto a los otros dos representantes de Mendoza en la Cámara alta, Rodolfo Suarez y Mariana Juri (UCR), también votaron a favor del acuerdo bilateral.

El entendimiento comercial establece una liberalización progresiva del comercio de bienes, servicios e inversiones. Incluye un cronograma de eliminación o reducción de aranceles que se extenderá entre 10 y 15 años para la mayoría de los productos industriales del Mercosur, mientras que la Unión Europea eliminará aranceles en plazos de entre 4 y 10 años para un amplio conjunto de bienes regionales.

El acuerdo bilateral fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, en una ceremonia que contó con la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi. En esa ocasión estuvo ausente el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.