La mirada de Mario Bustos Carra sobre el acuerdo entre la UE y el Mercosur, en Aconcagua Radio

Oportunidad y desafíos del acuerdo UE-Mercosur: Mario Bustos Carra destaca la importancia de la inminente firma y el acceso al 20% del PBI mundial, pero subraya la urgencia de reformas tributarias y laborales en Argentina. (37 palabras)

En esta entrevista con Aconcagua Radio, Mario Bustos Carra, gerente general de la Cámara de Comercio Exterior de Cuyo, analiza el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Qué implica para Argentina y la región, cuáles son las oportunidades comerciales que se abren y qué desafíos enfrentan las economías locales frente a un posible nuevo escenario de integración internacional.

—¿Qué tan importante es esta novedad?

—Por lo menos el primer gran paso ha sido dado, y es el de la Unión Europea de acceder a la firma y eso será pronto. Pero eso es un paso importantísimo. Falta después otros pasos formales, pero calculamos que en un año ya todo esté vigente. Es de suma importancia no sólo por el tiempo que ha insumido el acuerdo. Primero hay que restarle la época de la pandemia y lo que hizo la anterior administración de Argentina, que no le prestó la debida atención al acuerdo. Todo eso se conjugó para que se produjera la demora. Se sumó cierta reticencia de algunos países, caso Francia, caso Polinia, caso Irlanda. Hasta que algunas decisiones que tomó la Unión Europea, como asistir a los sectores agrícolas con una cantidad de euros importantísima, eso posibilitó la firma.

—Es una gran noticia para empezar el año, pero para tomarla con cautela. En la región de Cuyo tenemos cosas para vender, ¿hay en Europa mercado para venderle?

—Si consideramos que la UE tiene el 20% del PBI mundial, seguro que sí. Hay mucha producción de Mendoza que llega a Europa. Lo que nos falta es tener competitividad y este acuerdo la va a favorecer. Si es por calidad de producción, está descontada. Vamos a competir con mercados muy capacitados, con mucha tecnología y altísimo nivel de exigencia, pero es bueno, porque nos va a permitir títulos de calidad, y nos va a permitir tener tecnología más actualizada. Un dato a tener en cuenta que el ministro Caputo ha dicho que hay satisfacción por la firma del tratado, con eso entiendo que también incluye que la Argentina necesita una actualización de su sistema tributario, que sea acorde a las capacidades de pago de las empresas y de los empresarios. Una reforma laboral también tiene que darse y ser muy profunda, actualizada a los tiempos. Y por supuesto seguir sacando trámites que la burocracia argentina transforma en costo. Creo que en eso el gobierno está trabajando. Es importante que, así como este convenio nos da una posibilidad porque da una salida sostenible a materias primas, que se definan reglas globales, que demos señales al mundo de que estamos en condiciones de ponernos a la par de grandes naciones, esto también va a requerir un gran esfuerzo, y sobre todo del gobierno.