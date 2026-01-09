Tras el temporal, reabrieron el Parque Aconcagua: cómo sacar la entrada y qué senderos se pueden hacer

El ingreso al Parque Provincial Aconcagua fue habilitado nuevamente luego de permanecer cerrado de manera preventiva a raíz del fuerte temporal que afectó la zona en los últimos días.

Una intensa nevada sorprendió en el campamento base del Aconcagua y cerraron el ingreso al Parque

Desde la Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza informaron que las condiciones climáticas mejoraron considerablemente, lo que permitió reabrir el acceso al parque, uno de los principales atractivos naturales y turísticos de la provincia.

Las autoridades indicaron que el personal del parque continúa monitoreando la situación climática y el estado de los senderos, por lo que recomiendan a los visitantes consultar el pronóstico del tiempo antes de ingresar y respetar todas las indicaciones de seguridad vigentes .

El Parque Provincial Aconcagua recibe cada temporada a miles de turistas, andinistas y excursionistas que eligen disfrutar de sus paisajes de alta montaña y su entorno natural único.

La Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente informa a quienes quieran visitar el Parque Provincial Aconcagua y todas las áreas naturales protegidas de Mendoza, que es imprescindible sacar los tickets de entrada a través del sistema on-line.

“Es fundamental que todos los visitantes sigan el proceso de obtención de tickets on-line para asegurar la seguridad y la correcta gestión de los espacios naturales. Esta medida no solo facilita el acceso, sino que también contribuye a la protección del ecosistema al evitar aglomeraciones y mejorar la experiencia para quienes visitan las áreas naturales”, expresó el director de Áreas Protegidas, Mariano Funes Pinter.

Por eso, quienes quieran visitar las áreas deben sacar los tickets previamente en el siguiente enlace aquí.

El ingreso al Parque Provincial Aconcagua se encuentra habilitado nuevamente



Tras su cierre debido al temporal,las condiciones climáticas han mejorado, permitiendo reabrir el acceso.



Los esperamos para disfrutar de la belleza natural que ofrece este majestuoso Parque. pic.twitter.com/uMSy97pKER — Energía y Ambiente Mendoza (@energiayamb_mza) January 9, 2026

¿Dónde sacar turno y pagar la entrada?

Ingresar al siguiente enlace

Hacer click en el área natural elegida y en “Ver actividades”

Ingresar cantidad de personas que reservarán turno

Seleccionar la actividad que quiere/n realizar haciendo clic sobre la misma

Hacer click en “Ver disponibilidad”

Seleccionar el mes, día y horario

Hacer click en “Reservar”

Ingresar datos de los visitantes. Aclaraciones: en documento no colocar caracteres; teléfono y el teléfono de emergencia deben ser diferentes y colocando el código de área y luego el número de teléfono

Realizar click en “Calcular Total”. Le indicará el monto a pagar. Dicho monto lo calcula a partir de las categorías de entradas elegidas (Ver tarifario a continuación)

Hacer click en “Confirmar”

Le mostrará una pantalla confirmando su reserva y haciendo clic en “Cupón de Pago” podrá descargarlo.

Para pagar podrá hacerlo presencialmente en una sucursal de Pago Fácil o a través de la aplicación de Mercado Pago. Este paso es obligatorio. Si no se abonan las entradas, no se podrá ingresar.

Al correo electrónico del titular de la reservación le llegarán las indicaciones que debe cumplimentar antes de presentarse el día del turno.

¿Cómo pagar por Mercado Pago?

Tener la aplicación instalada en el celular

Abrir la aplicación y registrarse con los datos personales

Asociar una tarjeta de débito o crédito

Ingresar a “Pagar Servicios”

Seleccionar “Escanear”

Leer el código de barra que generó su reserva

Elegir la forma de pago y confirmar el pago

Descargar en su dispositivo móvil o, en última instancia, descargar e imprimir la constancia de pago ya que deberá mostrarla al guardaparque cuando ingrese al área protegida.

Todas las actividades disponibles, en el siguiente link