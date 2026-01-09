Tras el temporal, reabrieron el Parque Aconcagua: cómo sacar la entrada y qué senderos se pueden hacer

El ingreso al Parque Provincial Aconcagua fue habilitado nuevamente luego de permanecer cerrado de manera preventiva a raíz del fuerte temporal que afectó la zona en los últimos días.
Luego del cierre preventivo por el temporal, las autoridades confirmaron que el acceso al área protegida vuelve a estar habilitado. Recomiendan informarse antes de ingresar y respetar las medidas de seguridad.
El ingreso al Parque Provincial Aconcagua fue habilitado nuevamente luego de permanecer cerrado de manera preventiva a raíz del fuerte temporal que afectó la zona en los últimos días.
Desde la Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza informaron que las condiciones climáticas mejoraron considerablemente, lo que permitió reabrir el acceso al parque, uno de los principales atractivos naturales y turísticos de la provincia.
Las autoridades indicaron que el personal del parque continúa monitoreando la situación climática y el estado de los senderos, por lo que recomiendan a los visitantes consultar el pronóstico del tiempo antes de ingresar y respetar todas las indicaciones de seguridad vigentes.
El Parque Provincial Aconcagua recibe cada temporada a miles de turistas, andinistas y excursionistas que eligen disfrutar de sus paisajes de alta montaña y su entorno natural único.
La Dirección de Áreas Protegidas del Ministerio de Energía y Ambiente informa a quienes quieran visitar el Parque Provincial Aconcagua y todas las áreas naturales protegidas de Mendoza, que es imprescindible sacar los tickets de entrada a través del sistema on-line.
“Es fundamental que todos los visitantes sigan el proceso de obtención de tickets on-line para asegurar la seguridad y la correcta gestión de los espacios naturales. Esta medida no solo facilita el acceso, sino que también contribuye a la protección del ecosistema al evitar aglomeraciones y mejorar la experiencia para quienes visitan las áreas naturales”, expresó el director de Áreas Protegidas, Mariano Funes Pinter.
Por eso, quienes quieran visitar las áreas deben sacar los tickets previamente en el siguiente enlace aquí.
Para pagar podrá hacerlo presencialmente en una sucursal de Pago Fácil o a través de la aplicación de Mercado Pago. Este paso es obligatorio. Si no se abonan las entradas, no se podrá ingresar.
Al correo electrónico del titular de la reservación le llegarán las indicaciones que debe cumplimentar antes de presentarse el día del turno.
¿Cómo pagar por Mercado Pago?
Todas las actividades disponibles, en el siguiente link