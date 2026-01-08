8 de enero de 2026 - 11:52

Una intensa nevada sorprendió en el campamento base del Aconcagua y cerraron el ingreso al Parque

El campamento Plaza de Mulas, el más importante del Parque Provincial Aconcagua, amaneció este jueves cubierto de nieve y ofreciendo una postal impactante.

image
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

EN ETras una intensa nevada que superó los 30 centímetros, el campamento Plaza de Mulas, el más importante del Parque Provincial Aconcagua, amaneció este jueves cubierto de nieve y ofreciendo una postal impactante.

Leé además

Cerro Aconcagua.

Veteranos de Malvinas en el Aconcagua

Por Ángel Ernesto Tetilla
La fachada del nuevo Aconcagua Arena. 

Una inversión privada superior a US$ 5 millones busca transformar el Aconcagua Arena y su entorno

Por Redacción Economía

Debido a la escasa visibilidad, los andinistas y el personal del parque permanecen resguardados en sus refugios, a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas.

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente informaron que los guardaparques se encuentran inspeccionando y gestionando la situación en cada uno de los campamentos, desde el ingreso al parque hasta la cima, con el objetivo de garantizar la seguridad e integridad de los visitantes.

Así estaba ayer el campamento Plaza de Mulas

image

Así amaneció hoy el campamento Plaza de Mulas

image

A pesar del escenario climático adverso, el espíritu de expedición continúa intacto entre los andinistas, que aguardan una ventana de buen tiempo para retomar las actividades y seguir disfrutando de la majestuosidad del Aconcagua.

Tras esto, comunicaron que el ingreso al Parque Provincial Aconcagua se encuentra cerrado debido al temporal Esta decisión fue tomada a raíz de las fuertes lluvias, que elevan los riesgos de aludes de barro. Además, las bajas temperaturas incrementan el peligro de hipotermia para los visitantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/energiayamb_mza/status/2009275579556565224?s=46&partner=&hide_thread=false

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Primer fallecido de la temporada en el Aconcagua: era de origen ruso.

Murió un montañista ruso a metros de la cumbre del Aconcagua

Por Redacción Policiales
Cómo evitar posibles estafas al pagar con Pix en las playas de Brasil

Alerta para turistas en Brasil: cómo evitar posibles estafas al pagar con Pix

Por Redacción Sociedad
El fuego ya consumió 1.800 hectáreas en Chubut y el gobernador reveló que hubo amenazas antes del incendio.

El fuego ya consumió 1.800 hectáreas en Chubut y el gobernador reveló que hubo amenazas antes del incendio

Por Redacción Sociedad
La empresa suiza Nestlé se encuentra en medio de una crisis a nivel mundial por el riesgo de contaminación de algunos de sus productos, destinados a bebés y niños. Imagen creada con IA

Leche para bebés con riesgo de contaminación: en Mendoza se trabaja en el retiro y aún no se presentan casos

Por Verónica De Vita