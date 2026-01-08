8 de enero de 2026 - 00:00

Veteranos de Malvinas en el Aconcagua

Por estos días, ex-combatientes de Malvinas, argentinos e ingleses, intentan subir el Aconcagua en conjunto: Creo firmemente que, esta demostración de solidaridad muestra en una acción conjunta de alto simbolismo humanitario, que más allá de los intereses geopolíticos y de mandamases que llevan a los pueblos a las guerras criminales, existe en el corazón humano; un pensamiento, un sentimiento superior, universal.

Cerro Aconcagua.

Cerro Aconcagua.

Foto:

gentileza
Los Andes | Ángel Ernesto Tetilla
Por Ángel Ernesto Tetilla

Desde el 6 al 26 de enero procurarán hacer cumbre en el Aconcagua un grupo de veteranos de Malvinas compuesto con excombatientes argentinos e ingleses. Noticia inesperada, si las hay, pero muy grata al sentir de quienes fuimos testigos temporales de aquella absurda confrontación bélica entre fuerzas militares de los dos países. Recuerdo aquellas bravuconadas de Galtieri, cuando a viva vos desafiaba a los primos de los norteamericanos y una de las flotas más poderosas del mundo, por aquel momento: “Si quieren venir, que vengan. Aquí los esperamos, les daremos batalla”. El estúpido militar y genocida argentino pensaba que como era obediente cumplidor del Plan Condor, pergeñado desde los Estados Unidos, este país nos ayudaría a recuperar las injustamente tomadas islas por los piratas ingleses. Se equivocaba de medio a medio, como lo han hecho siempre los analfabetos políticos de los militares formados en la Doctrina de la Seguridad Nacional.

Creo firmemente que, esta demostración de solidaridad entre excombatientes de fuerzas encontradas muestra en una acción conjunta de alto simbolismo humanitario, que más allá de los intereses geopolíticos y de mandamases que llevan a los pueblos a las guerras criminales, existe en el corazón humano; un pensamiento, un sentimiento superior, universal, que sería digno perseguir. Cambiar fusiles por flores, cambiar balas por abrazos, entre todos y cada uno de los habitantes de éste frágil planeta. Bienvenidos ex combatientes.

* El autor es arquitecto.

