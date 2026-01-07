Claves estratégicas fundamentales de la nueva "Doctrina Donroe"

Tras una operación militar inédita en las últimas décadas en América Latina, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país "gobernará" Venezuela hasta que se complete una "transición segura".

El sábado 3 de enero, de madrugada Estados Unidos capturó en Caracas al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, a quienes someterá a juicio en New York.

Esta ofensiva sólo se comprende, en el marco de la “Nueva Estrategia de Seguridad Nacional”, publicada por la Casa Blanca el 4 de diciembre, que plasma la visión del mundo conforme al gobierno de Trump, en su segundo mandato.

Según el nuevo lineamiento de seguridad, denominado “Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos” (NSS 2025), el presidente Trump, reafirma su voluntad de:

1 .- Ampliar la presencia militar y su influencia en la región con el argumento de frenar la inmigración ilegal.

2.-Contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.

Para hacerlo, Trump propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de "América para los americanos", con la que el país declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente. Conocida en el derecho internacional, como “Doctrina Monroe”.

Este enfoque se ganó el apodo de la "Doctrina Donroe", que surge de la combinación entre "Donald" y "Monroe". El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.

El reciente documento, prioriza en palabras de Trump, el "America First", enfocándose en la soberanía, la prosperidad económica (con diplomacia comercial y aranceles), y la seguridad en el hemisferio Occidental para frenar la migración y el narcotráfico, mientras advierte sobre los riesgos migratorios y de declive civilizatorio en Europa. La estrategia busca revitalizar la influencia estadounidense, incluso mediante intervenciones selectivas y el uso de fuerza contra los cárteles, a los que considera terroristas transnacionales.

Los principios fundamentales de este documento en el cual se basa el gobierno norteamericano para extraer a Maduro de Venezuela y que, a partir del 2026, constituye la base y fundamento de su política exterior, de seguridad hemisférica y de defensa nacional, se pueden resumir en los siguientes:

1.-Definición enfocada del interés nacional. La estrategia delimita el interés nacional a la protección directa de la soberanía, la seguridad del territorio y el bienestar económico de los ciudadanos.

2.-Paz a través de la fuerza. Se refuerza la idea de que la disuasión se basa en el mantenimiento de la superioridad militar, tecnológica y económica con el propósito de evitar conflictos mediante una demostración creíble de poder.

3.-Predisposición al no intervencionismo. El documento establece un umbral más alto para la intervención militar en el extranjero, priorizando la contención y la diplomacia frente al uso de la fuerza salvo cuando estén en juego intereses vitales.

4.-Realismo flexible. Se apuesta por un enfoque pragmático en las relaciones internacionales, aceptando la coexistencia con sistemas políticos distintos sin imponer modelos internos de gobernanza.

5.-Primacía de las naciones. Se reconoce al Estado-nación como unidad central del orden internacional frente a enfoques supranacionales que, según el texto, han debilitado la soberanía.

6.-Soberanía y respeto. Se subraya la defensa activa de la soberanía estadounidense frente a injerencias externas, presiones de organismos internacionales o intentos de influencia extranjera.

7.-Equilibrio de fuerzas. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos 2025 fija como prioridad impedir que cualquier potencia alcance una posición hegemónica que pueda amenazar los intereses del país o de sus aliados.

8.-Trabajadores estadounidenses. La política exterior se vincula directamente a la protección del empleo, la industria y la clase media estadounidenses, priorizando a los trabajadores nacionales frente a la globalización.

9.-Justicia. Asimismo, el documento insiste en la exigencia de relaciones justas con aliados y socios tanto en materia comercial como en el reparto de responsabilidades en defensa y seguridad.

10.-Competencia y mérito. La estrategia reivindica la promoción de la excelencia, la meritocracia y la capacidad técnica como elementos clave de la fortaleza institucional, industrial y militar del país.

11.-La era de la migración masiva ha finalizado. La nueva estrategia considera el control de las fronteras como un elemento central de la seguridad nacional y plantea el fin de los flujos migratorios incontrolados como objetivo estratégico.

12.-Protección de los derechos y libertades fundamentales. Igualmente, se refuerza la defensa de la libertad de expresión, de conciencia y de participación política frente a lo que el documento denomina abusos del poder estatal o supranacional.

13.-Distribución y transferencia de cargas. Además, el texto establece que los aliados deben asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa incrementando su gasto militar y su implicación en la seguridad regional, especialmente en el marco de la OTAN (de esta forma los 36 miembros de la OTAN, se ha comprometido en su última cumbre, a destinar el 5% de su PBI en gastos en defensa; por ej. Estados Unidos gasta por año 866 billones de dólares).

En conjunto, la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU 2025 representa un giro hacia un enfoque más nacionalista centrado en la soberanía, el control territorial, la autonomía económica y la reducción del intervencionismo, manteniendo al mismo tiempo una fuerte apuesta por la disuasión militar y la competencia estratégica con otras grandes potencias.

Creemos que estamos en el umbral de un cambio mundial en clave política, que implicará la reformulación temática del derecho internacional en general y en especial respecto a los conflictos, a la guerra y convenciones internacionales que rigen y en el derecho diplomático. Como así también, se deberá analizar la reformulación o no de los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas y de sus órganos, a fin de garantizar la Paz, la igualdad y respeto a los Estados de la comunidad internacional y el respeto a las normas internacionales.

* El autor es presidente del Instituto Argentino de Relaciones Internacionales (IARI).