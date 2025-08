¿Qué pretende Peter Lamelas en Argentina?

Como si fuera un virrey habló de su futura tarea en la Argentina a la que pretende llegar no sólo para respaldar al gobierno de Javier Milei, sino también que avisó que recorrerá las provincias (que Milei no conoce) para "vigilar que los Gobernadores no hagan acuerdos con los chinos". No terminó allí el descaro injerencista del aspirante a embajador norteamericano en la Argentina, sino que hasta anticipó el lobby que realizará en el Poder Judicial para “asegurarme de que Cristina reciba la justicia que bien merece”.