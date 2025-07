El Gobierno se despegó de los dichos de Peter Lamelas: "Es la opinión de él, que aún no es embajador"

Adorni remarcó que Lamelas aún no ha sido confirmado oficialmente en el cargo y, por lo tanto, sus dichos no representan la posición del Gobierno de Estados Unidos ni implican una injerencia directa en la política argentina. “No podemos aseverar que se mete en la política interna si no es embajador”, sostuvo.

"Es la opinión de quien aparentemente va a ser el futuro embajador, después las discusiones que se puedan dar son bienvenidas y las daremos", reiteró.

Consultado sobre la posibilidad de que Estados Unidos interfiera en la relación entre la Argentina y China, el portavoz fue tajante: “Claramente, no. Es la opinión de él, que aún no es embajador”.

Qué dijo Cristina Kirchner sobre Peter Lamelas

Desde sus redes sociales, la exmandataria -que cumple prisión domiciliaria- ironizó: “Ni Monroe se animó a tanto”, y comparó la situación actual con la histórica confrontación diplomática de mediados del siglo XX: “Hace 80 años era Braden o Perón, hoy es Lamelas o Argentina”.

Fernández de Kirchner apuntó directamente contra declaraciones recientes de Lamelas, quien habría manifestado su intención de “vigilar a los gobernadores”, “frenar acuerdos con China” y “asegurarse de que CFK reciba la justicia que merece”. Al respecto, la expresidenta cuestionó el tono de los dichos:

“Como si no tuviéramos un poder judicial suficientemente teledirigido, nos mandan un nuevo fiscal plenipotenciario directamente desde Mar-a-Lago. Lo único que le faltó fue decir que iba a designar tribunales él mismo”.

LAMELAS… o ARGENTINA.



Ayer vimos y escuchamos a Mr. Lamelas… el candidato de Trump para ocupar el cargo de embajador de EEUU en nuestro país, diciendo que va a venir a la Argentina a “vigilar a los gobernadores”, a “frenar acuerdos con China”, y… (para que a nadie le queden… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 23, 2025

La líder peronista también recordó que Donald Trump asumió la presidencia de EE.UU. “con 24 cargos criminales” y que aún no cumplió su promesa de revelar la lista de nombres vinculados al caso Jeffrey Epstein, acusado de pedofilia y abuso de menores. “Primero deberían limpiar su casa antes de opinar sobre la nuestra”, sentenció.

En su extenso mensaje, Cristina Kirchner también vinculó el respaldo de Estados Unidos al presidente Javier Milei, asegurando que “la campaña no la hacen los hermanos Milei, la hacen Washington y el Fondo Monetario”, en referencia a las expresiones de apoyo internacional que recibió el mandatario libertario.

“Al final, lo de ‘Las Fuerzas del Cielo’ y los tuiteros malos eran para la gilada. Notificate que los que verdaderamente mandan en la Argentina de Milei son Las Fuerzas del Norte”, concluyó la exmandataria.