Qué dijo Peter Lamelas, el embajador elegido por Trump en Argentina, y por qué lo rechazan el peronismo y China

Aún no asume formalmente el cargo, pero ya sembró la suficiente polémica para ser noticia y objeto de debate entre tres países: Argentina, Estados Unidos y China .

El que fuera designado embajador de Estados Unidos en Argentina , Peter Lamelas , dijo este martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense que recorrerá las provincias para "vigilar que no hagan acuerdos con los chinos" y que se asegurará "de que Cristina Kirchner reciba la justicia que bien merece”.

“Hay 23 provincias y cada una tiene su propio gobierno, que puede negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros, para ir y hacer proyectos en esa provincia en particular. Y eso también puede prestarse a la corrupción, a la corrupción por parte de los chinos ”, declaró Lamelas acerca de la influencia y presencia de China en Argentina.

"La Argentina vivió tiempos muy, muy inusuales. Tuvieron múltiples presidencias y tenemos que seguir apoyando a la de Milei durante las elecciones de mitad de mandato para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países”, amplió.

Lamelas es un médico de origen cubano que ya había conocido al presidente Milei en Mar-a-Lago, cuando el argentino fue a visitar el año pasado a Donald Trump. Hubo fotos de Lamelas junto al libertario, ya que ha dicho varias veces ser un fanático.

Elegido por Trump para Argentina, Lamelas debe enfrentar un escrutinio del Senado estadounidense, que somete a votación su designación. Si consigue la luz verde, reemplazará como embajador a Marc Stanley.

Rechazos a Peter Lamelas: la oposición no lo quiere

Quienes expresaron su desacuerdo con la visión de Lamelas son los gobernadores peronistas de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; el de La Rioja, Ricardo Quintela; y el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

“En Tierra del Fuego no nos dejamos disciplinar por nadie y decidimos con autonomía. Frente a las declaraciones del embajador Peter Lamelas no podemos permanecer en silencio. No es aceptable que un funcionario diplomático adopte una postura que bordea el intervencionismo y desconozca la soberanía de nuestra provincia", planteó Melella.

“Señor Lamelas, quédese en su país a resolver sus problemas de corrupción. Deje de ser socio de los usurpadores británicos (por el caso Malvinas). La Argentina y nuestra provincia no necesitan de usted ni de sus pretensiones intervencionistas", agregó el fueguino, crítico acérrimo de Milei y su política desregulatoria y a favor de la libre importación.

El riojano Quintela, por su parte, manifestó: “Los embates contra la libertad y la soberanía de nuestro país avanzan con el aval y la aprobación del gobierno nacional con total impunidad. Es inaceptable que un embajador extranjero pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante temporal“.

El bonaerense Kicillof sumó como “intolerables” los dichos del representante de Trump y pidió: “Lamelas go home [’Lamelas, andate a tu casa’, en inglés]”.

La dura reacción de China a Peter Lamelas

"Las declaraciones de concerniente personalidad estadounidense están plagadas de prejuicios ideológicos y de mentalidad de Guerra Fría basada en el juego de suma cero, lo que no hace más que provocar una sensación de inquietud ante el posible resurgimiento de la Doctrina Monroe. Esto contradice y se opone a los 'valores democráticos que tanto proclaman", dijo el gobierno chino en una declaración que divulgó Clarín.

"China mantiene intercambios y cooperaciones con los países latinoamericanos, incluida Argentina, basándose siempre en los principios de respeto mutuo, trato en pie de igualdad, beneficio mutuo y ganancia compartida, sin buscar esferas de influencia ni intereses geopolíticos, ni apuntando contra terceros", indicó.