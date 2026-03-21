21 de marzo de 2026 - 14:52

Milei criticó la inmigración masiva en Europa y llamó "pichón de tirano" al español Pedro Sánchez

El presidente disertó en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Hungría. Allí, mencionó la situación actual de Cuba, respaldó a Trump y criticó los gobiernos de izquierda.

Milei disertó en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Hungría.

Milei disertó en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Hungría.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Javier Milei volvió a generar polémica durante una exposición internacional, donde lanzó duras críticas contra dirigentes europeos y marcó su alineamiento con sectores de derecha. En ese contexto, cuestionó al gobierno español de Pedro Sánchez y expresó su respaldo al liderazgo en Hungría.

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Durante su discurso, el mandatario argentino destacó la figura del primer ministro Viktor Orban, a quien elogió públicamente al afirmar que cuenta con su “respeto y admiración”, en el marco de un foro de ultraderecha.

Milei habló de Cuba, Pedro Sánchez y la seguridad energética

En primer lugar, Milei mencionó la situación actual de Cuba al considerar que “tras casi 70 años de una supuesta revolución infantil que solo le importaba a la familia Castro dejaron una población sumida en la miseria y esta semana tuvieron que anunciar un cambio de modelo económico, es decir, están teniendo su propia perestroika”.

Según vaticinó el jefe de Estado, gracias al “liderazgo” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “a mitad de año veamos probalemente” a la isla “libre”.

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Posteriormente, se refirió en duros términos al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a quien no nombró pero calificó de “pichón de tirano”.

El libertario consignó que “cuando el poder se separa de la responsabilidad de la representación se puede convertir en tiranía muy rápidamente”, motivo por el que, “en el discurso de recién, mencionó mi querido amigo Santiago Abascal (Vox) el pichón de tirano que tienen en España”.

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Milei indicó que “la Argentina se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad energética para Europa” y criticó al Viejo Continente al sostener que “ellos consideran que la economía es como una torta: están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo”, por lo que “eso genera el estancamiento económico que se observa hace tiempo en la región”.

Qué dijo sobre la inmigración en Europa

Para Milei, Europa “está en peligro, se está suicidando” y apuntó contra la “inmigración masiva sin control”, que “es un acto de irresponsabilidad”, subrayó.

“La búsqueda de la conveniencia política llevó a nuestros políticos a endeudarse constantemente para financiarse a sí mismos y a sus amigos”, agregó, y señaló: “Detrás de cada causa noble hay una ecuación política muy concreta: crear dependientes es crear votantes”.

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