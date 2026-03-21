Milei concluyó su viaje a Hungría y aseguró que Argentina puede garantizar energía a Europa

El Presidente cerró su paso por Hungría con reuniones con líderes políticos, un discurso en la CPAC y definiciones que generaron polémica, incluyendo críticas a Pedro Sánchez y respaldo a Donald Trump y Viktor Orbán.

El presidente Javier Milei finalizó su agenda de actividades en Hungría, donde mantuvo reuniones bilaterales con el presidente Tamás Sulyok y el primer ministro Viktor Orbán, se presentó en la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) y fue premiado por la Universidad Ludovika de Budapest.

El mandatario mantuvo encuentros con el presidente de Hungría en el Palacio Sándor, y luego con el primer ministro.

Luego, el mandatario y Sulkok se reunieron en la residencia oficial de la ciudad de Budapest, al tiempo que posteriormente conversó con Orban en Karmelita Monastery of Buda (Karmelita kolostor).

Por otra parte, y durante su discurso en el foro ultraderechista, Milei calificó al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, de “pichón de tirano”. También mostró su apoyo hacia Orbán y al presidente estadounidense Donald Trump.

En otro tramo de su disertación, mencionó la situación que atraviesa Cuba, donde cuestionó a la “familia Castro” y afirmó que, gracias al “liderazgo” de Trump, “a mitad de año probablemente veamos a la isla libre”.