21 de marzo de 2026 - 18:23

Milei concluyó su viaje a Hungría y aseguró que Argentina puede garantizar energía a Europa

El Presidente cerró su paso por Hungría con reuniones con líderes políticos, un discurso en la CPAC y definiciones que generaron polémica, incluyendo críticas a Pedro Sánchez y respaldo a Donald Trump y Viktor Orbán.

El presidente Javier Milei finalizó su agenda de actividades en Hungría

El presidente Javier Milei finalizó su agenda de actividades en Hungría

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EFE
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei finalizó su agenda de actividades en Hungría, donde mantuvo reuniones bilaterales con el presidente Tamás Sulyok y el primer ministro Viktor Orbán, se presentó en la CPAC (Conferencia de Acción Política Conservadora) y fue premiado por la Universidad Ludovika de Budapest.

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El mandatario mantuvo encuentros con el presidente de Hungría en el Palacio Sándor, y luego con el primer ministro.

Luego, el mandatario y Sulkok se reunieron en la residencia oficial de la ciudad de Budapest, al tiempo que posteriormente conversó con Orban en Karmelita Monastery of Buda (Karmelita kolostor).

En otro tramo de su disertación, mencionó la situación que atraviesa Cuba, donde cuestionó a la “familia Castro” y afirmó que, gracias al “liderazgo” de Trump, “a mitad de año probablemente veamos a la isla libre”.

“La Argentina se encuentra en condiciones de garantizar la seguridad energética para Europa”, aseguró, y criticó al Viejo Continente al sostener que “ellos consideran que la economía es como una torta: están enfocados en gestionar y decidir qué pedazo le corresponde a quién, en lugar de enfocarse en que la torta siga creciendo”, por lo que “eso genera el estancamiento económico que se observa hace tiempo en la región”.

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