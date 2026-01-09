Maduro, deberes y derechos

Al haber quebrantado el orden constitucional y haberse burlado de la soberanía del pueblo que se expresó con contundencia en las elecciones birladas, Maduro, Delcy Rodríguez y toda la cúpula chavista más sus aliados y compinches han perdido la facultad de requerir el auxilio del derecho internacional.
Deber y derecho están inextricablemente unidos. El régimen venezolano y sus aliados reclaman acogerse al Derecho Internacional de respeto a la soberanía. Me pregunto ¿Cómo pretenden acogerse a tal Derecho si ese régimen no respetó la soberanía del pueblo venezolano que el 28 de julio de 2024 propinó una derrota catastrófica a Maduro, probada con las actas presentadas por la oposición y escamoteadas por la cúpula chavista al mundo, e inclusive a su aliado Lula a quien manejaron como un personaje de segunda categoría?
¿Soberanía, luego de cerrar diarios, canales de TV, persecuciones y presos políticos? Y me quedo corto en referir los crímenes de esta cáfila.
Maduro y ahora Delcy Rodríguez se han lucido mostrando el librito de la Constitución venezolana con un desparpajo insultante a la ciudadanía de ese país, pues ese mismo libro fue violado en forma contumaz por sus mismos redactores.
Al haber quebrantado el orden constitucional y haberse burlado de la soberanía del pueblo que se expresó con contundencia en las elecciones birladas, Maduro, Delcy Rodríguez y toda la cúpula chavista más sus aliados y compinches han perdido la facultad de requerir el auxilio del derecho internacional.