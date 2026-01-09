9 de enero de 2026 - 00:05

Maduro, deberes y derechos

Al haber quebrantado el orden constitucional y haberse burlado de la soberanía del pueblo que se expresó con contundencia en las elecciones birladas, Maduro, Delcy Rodríguez y toda la cúpula chavista más sus aliados y compinches han perdido la facultad de requerir el auxilio del derecho internacional.

Una foto proporcionada por el Palacio de Miraflores muestra a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (izq.), juramentándose como presidenta interina del país en Caracas, Venezuela, el 5 de enero de 2026. Rodríguez se convirtió oficialmente en presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026.&nbsp;

Una foto proporcionada por el Palacio de Miraflores muestra a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez (izq.), juramentándose como presidenta interina del país en Caracas, Venezuela, el 5 de enero de 2026. Rodríguez se convirtió oficialmente en presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses el 3 de enero de 2026. 

Foto:

EFE/EPA/Palacio de Miraflores
Los Andes | Carlos Pérez Salinas
Por Carlos Pérez Salinas

Deber y derecho están inextricablemente unidos. El régimen venezolano y sus aliados reclaman acogerse al Derecho Internacional de respeto a la soberanía. Me pregunto ¿Cómo pretenden acogerse a tal Derecho si ese régimen no respetó la soberanía del pueblo venezolano que el 28 de julio de 2024 propinó una derrota catastrófica a Maduro, probada con las actas presentadas por la oposición y escamoteadas por la cúpula chavista al mundo, e inclusive a su aliado Lula a quien manejaron como un personaje de segunda categoría?

Leé además

Nicolás Maduro.

El impacto digital global tras la captura de Maduro: más de 39 millones de menciones en solo 48 horas

Por Redacción
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. 

Maduro y Cilia Flores sufrieron golpes mientras intentaban escapar de las fuerza especiales

Por Redacción Mundo

¿Soberanía, luego de cerrar diarios, canales de TV, persecuciones y presos políticos? Y me quedo corto en referir los crímenes de esta cáfila.

Maduro y ahora Delcy Rodríguez se han lucido mostrando el librito de la Constitución venezolana con un desparpajo insultante a la ciudadanía de ese país, pues ese mismo libro fue violado en forma contumaz por sus mismos redactores.

Al haber quebrantado el orden constitucional y haberse burlado de la soberanía del pueblo que se expresó con contundencia en las elecciones birladas, Maduro, Delcy Rodríguez y toda la cúpula chavista más sus aliados y compinches han perdido la facultad de requerir el auxilio del derecho internacional.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Michelle Bachelet denunció torturas y ejecuciones en Venezuela.

Los 8.961 valen tanto como los 5.287

Por Francisco Javier Guardiola
Trump tras el ataque de EE.UU. contra Venezuela: Vamos a gobernar el país

Claves estratégicas fundamentales de la nueva "Doctrina Donroe"

Por Jorge Vicchi
Donald Trump festejó la captura de Nicolás Maduro.

La doctrina Trump

Por Jorge Millán
Delcy Rodríguez y su equipo de trabajo en el gobierno de Venezuela

Por una Venezuela libre y democrática

Por Editorial