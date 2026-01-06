Una inversión privada superior a US$ 5 millones busca transformar el Aconcagua Arena y su entorno

Un consorcio de empresarios mendocinos, integrado por las empresas Broda, Grupo Palapas y Nexo , presentó una propuesta de inversión para la puesta en valor y la gestión integral del Estadio Aconcagua Arena , en el marco de la licitación impulsada por el Gobierno de Mendoza .

La iniciativa prevé una inversión privada superior a los 5 millones de dólares y se estructura bajo un esquema de concesión que no contempla ningún tipo de aporte económico por parte del Estado, que por el contrario percibe un canon por la explotación del predio.

Lejos de limitarse a una intervención puntual sobre el estadio, el proyecto plantea una transformación urbana más amplia, con la creación de un nuevo distrito cultural, deportivo y recreativo, pensado para el uso cotidiano y abierto a toda la comunidad. La propuesta busca integrar el Aconcagua Arena al sistema de espacios públicos del Parque General San Martín , reforzando su rol como uno de los principales ámbitos verdes, sociales y deportivos de la Ciudad de Mendoza.

Uno de los ejes centrales del plan es la resolución definitiva de la histórica limitación acústica del estadio, un factor clave para atraer espectáculos deportivos y artísticos de gran escala. Para ello, el proyecto incorpora un desarrollo técnico específico a cargo de Gustavo Basso, uno de los principales referentes en acústica arquitectónica del país, responsable de intervenciones en espacios emblemáticos como el Teatro Colón de Buenos Aires —considerado uno de los teatros con mejor acústica del mundo— y el Movistar Arena , además de numerosas salas de conciertos y auditorios de alta complejidad.

Las obras previstas incluyen el acondicionamiento térmico y acústico del estadio mediante intervenciones precisas sobre la envolvente y el interior del edificio, priorizando el aprovechamiento de la infraestructura existente. A esto se suman mejoras en iluminación integral, incorporación de paneles solares en la cubierta y en el estacionamiento VIP, y la implementación de fachadas verdes, en línea con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental.

Aconcagua arena anfiteatro propuesta broda

El proyecto contempla además la creación de un parque público convocante como nuevo acceso al predio, con áreas deportivas, recreativas y culturales de uso diario. Entre los espacios previstos se incluyen circuitos aeróbicos, skate park, áreas de calistenia, muros de escalada, canchas de fútbol 5 y pádel, un anfiteatro al aire libre y espacios flexibles para ferias y propuestas gastronómicas. El plan incorpora también un humedal regulador para la captación y reutilización de aguas de lluvia y aguas grises destinadas al riego.

En términos funcionales, la iniciativa suma nuevos usos permanentes como gimnasio, centro médico, espacios educativos vinculados al deporte, áreas de prensa, sectores gastronómicos y un bar en terraza con vistas a la ciudad y a la cordillera. Asimismo, se define una circulación diferenciada para público general, artistas, técnicos y sectores VIP, mejorando la seguridad y la operatividad de eventos de gran escala, y se incorporan nuevos palcos y áreas preferenciales para diversificar ingresos y atraer espectáculos de nivel nacional e internacional.

Aconcagua arena ciclovia propuesta broda Aconcagua Arena. El espacio exterior flexible eventos junto a canchas paddle (Patio gastronómico, ferias temporales, expo artísticas).

Para Joaquín Barbera, referente del Grupo Broda, el impacto del proyecto va más allá del estadio: “Esta inversión va a permitir que Mendoza tenga espectáculos deportivos y culturales todas las semanas, tanto para los mendocinos como para quienes nos visitan. Pero, además, va a activar un nuevo distrito cultural y deportivo para disfrutar todos los días, integrado al corazón del Parque General San Martín”.

En conjunto, la propuesta busca reposicionar al Aconcagua Arena como un equipamiento urbano estratégico, capaz de potenciar la agenda cultural y deportiva de Mendoza, atraer turismo de eventos y generar un nuevo polo de actividad permanente en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la provincia.