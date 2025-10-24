La enorme responsabilidad que tendrá Wanda Nara durante las elecciones

Las elecciones legislativas ya está en marcha. Este 26 de octubre, todos los ciudadanos deberán cumplir con su deber cívico y renovar parcialmente el Congreso de la Nación, y en el caso de las provincias, tambien representantes de ambas cámaras y municipalidades. En este contexto, Wanda Nara sorprendió al anunciar su rol central.

Fiel a su estilo, la conductora de MasterChef Celebrity acudió a su cuenta oficial en Instagram, donde casi 20 millones de personas están atentas a sus novedades, para compartir la noticia, de que será presidente de mesa.

“Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, escribió Wanda a través de una historia, donde se la puede ver sosteniendo la designación oficial de la Justicia Electoral en una de sus manos.

Para resguardar su seguridad, la conductora se encargó de cubrir todos los datos personales en el documento blanco de tamaño medio y letras negras.

No obstante, en el papel se alcanza a ver su apellido, Nara, y la breve leyenda: “Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones".

Telefe busca reemplazar a Wanda Nara

Telefe busca reemplazar a la empresaria por Vero Lozano, quien es otra figura muy querida en calle Martínez, pero no sería en MasterChef Celebrety, sino que convocarían a la conductora de Cortá por Lozano para ponerse alfrente de Bake Off.

Esta idea surge luego de que Lozano haya sido una de las concursantes que mejor trabajo hizo en la cocina de la edición anterior y que tiene conocimiento del formato. Además, buscarán posicionar su imagen para los nuevos cambios de grilla que tienen en mente los magnates de Telefe, que fue recientemente vendido.