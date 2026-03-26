26 de marzo de 2026 - 10:13

Qué le pasó a Rosalía en Milán: interrumpió su show tras media hora y generó preocupación

La cantante catalana cortó el recital y argumentó: “Intenté seguir hasta el final, pero estoy fatal”.

Rosalía y su crisis de salud en Milán&nbsp;

Rosalía y su crisis de salud en Milán 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Según relataron asistentes en redes sociales, la artista contó que había vomitado en el backstage y que, pese a intentar completar el recital, se sentía muy mal físicamente.

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“Intenté seguir hasta el final, pero estoy fatal”, expresó ante el público antes de disculparse y retirarse.

La presentación fue suspendida de manera anticipada, en lo que se convirtió en uno de los momentos más delicados de su actual tour.

“He intentado hacer este espectáculo desde el principio, y he estado enferma. Tuve una intoxicación alimentaria muy fuerte, y he intentado aguantar hasta el final. Pero me siento fatal. He estado vomitando ahí fuera”, justificó apenada frente a sus fans.

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Lux Tour, la magnífica gira de Rosalía

El episodio ocurrió en el marco del Lux Tour, la ambiciosa gira internacional con la que Rosalía recorre Europa desde mediados de marzo. El espectáculo, dividido en actos y con una fuerte apuesta visual, venía desarrollándose con normalidad desde su inicio en Lyon, Francia.

Tras lo sucedido en Italia, crece la incertidumbre sobre cómo continuará el calendario de la artista. Su próxima parada está prevista para el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid, donde además tiene programadas varias fechas consecutivas en los primeros días de abril.

El cronograma del tour de Rosalía
El cronograma del tour de Rosalía

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Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial por parte de su equipo sobre una posible reprogramación del show en Milán ni sobre cambios en la agenda inmediata. Sin embargo, se espera que en las próximas horas haya novedades sobre su estado de salud y la continuidad de la gira.

Luego de su paso por Europa, Rosalía tiene previsto viajar a Estados Unidos, donde iniciará una serie de presentaciones a partir de junio, con conciertos en ciudades como Miami, Nueva York, Chicago y Las Vegas.

En Buenos Aires estará en agosto.

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