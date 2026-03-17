Cita imperdible para fans de Rosalía: se escuchará el álbum "Lux" con sonido holofónico

Este viernes 20 de marzo, en el teatro Paradiso de Chacras de Coria, se escuchará el álbum de Rosalía con este sistema de sonido.

El sonido como experiencia física, tendrá su propia ceremonia en Teatro Paradiso de Chacras de Coria. Allí se pondrá en marcha VIBRAS – Ciclo Holofónico, una propuesta que corre el eje del recital hacia la escucha profunda: discos fundamentales reproducidos en un sistema de audio de altísima definición que promete revelar capas invisibles incluso para oídos entrenados.

La premisa es simple pero ambiciosa. A través de parlantes holofónicos (una tecnología que trabaja la espacialidad del sonido con precisión) el público podrá percibir la música como si estuviera “dentro” de la mezcla. No se trata de volumen, sino de detalle: respiraciones, texturas, reverberaciones y planos que en una escucha convencional pasan desapercibidos.

Captura de pantalla 2026-03-17 110740 De Rosalía a Pink Floyd El ciclo se inaugura con dos títulos que, aunque separados por décadas y estéticas, comparten una obsesión por el diseño sonoro. Este viernes 20 de marzo, a las 21, será el turno de Rosalía con "LUX", una obra que redefinió el pop contemporáneo desde la fragmentación, el minimalismo y la hiperproducción. Publicado el año pasado, el disco es un collage sonoro inspirado por las técnicas clásicas y la espiritualidad.

Luego, el domingo 22 de marzo será el turno de "The Dark Side of the Moon", emblema de Pink Floyd.