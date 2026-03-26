Cuántos puntos de rating midió el inesperado abandono de Mavinga de la casa de Gran Hermano

La concursante abandonó la competencia este miércoles, minutos antes de que comenzara la gala de nominaciones.

A pocos días de cumplir un mes al aire, Gran Hermano tuvo su tercera baja inesperada. Primero fue Divina Gloria que, por problemas de salud, salió de la casa para hacerse estudios pero no pudo volver por decisión de los médicos. Luego, llegó el turno de Carmiña Masi que fue expulsada por unos polémicos dichos racistas contra Mavinga, la participante nacida en el Congo.

Santiago del Moro adelantó la noticia, en su cuenta de Instagram, donde escribió: “¡Me informa el Big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego! ‘Abandono’ y este miércoles 22.15, gala de nominación. Todo es Gran Hermano ”. Con esto, confirmó que los rumores que circularon en redes sociales durante todo el día que indicaban que Jenny Mavinga abandonaría la casa.

Embed - Mavinga no soportó la angustia y abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia Cuánto midió la salida de Mavinga de Gran Hermano La competencia por la audiencia, comenzó con Telefe liderando la pantalla con una nueva emisión de Pasapalabra. El ciclo de entretenimientos que conduce Iván de Pineda comenzó liderando la franja con un piso de 8 puntos que le dejó Telefe Noticias, mientras que Es mi sueño con Guido Kaczka marcaba 6.6 puntos.

El programa de preguntas lideró la franja con un pico de 9.7 que le dejó al comienzo de la gala de nominaciones de Gran Hermano, que comenzó con la salida de Mavinga. Durante su emotiva despedida, el rating marcó 12 puntos“.