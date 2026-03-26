Cuántos puntos de rating midió el inesperado abandono de Mavinga de la casa de Gran Hermano

Santiago del Moro adelantó la noticia, en su cuenta de Instagram, donde escribió: “¡Me informa el Big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego! ‘Abandono’ y este miércoles 22.15, gala de nominación. Todo es Gran Hermano ”. Con esto, confirmó que los rumores que circularon en redes sociales durante todo el día que indicaban que Jenny Mavinga abandonaría la casa.
Embed - Mavinga no soportó la angustia y abandonó la casa de Gran Hermano por decisión propia
Cuánto midió la salida de Mavinga de Gran Hermano
La competencia por la audiencia, comenzó con Telefe liderando la pantalla con una nueva emisión de Pasapalabra. El ciclo de entretenimientos que conduce Iván de Pineda comenzó liderando la franja con un piso de 8 puntos que le dejó Telefe Noticias, mientras que Es mi sueño con Guido Kaczka marcaba 6.6 puntos.
El programa de preguntas lideró la franja con un pico de 9.7 que le dejó al comienzo de la gala de nominaciones de Gran Hermano, que comenzó con la salida de Mavinga. Durante su emotiva despedida, el rating marcó 12 puntos“.
El momento en el que conformó la placa de nominados con Lola, Juanicar, Pincoya, Manuel, Zilli, Brian Sarmiento, Titi, Luana, Lolo, Franco y Zunino, la audiencia se dividió entre ElTrece, que con Es mi sueño tuvo una marca máxima de 7.7 puntos, y Telefe, que lideró con Gran Hermano pisando los 12.6 puntos.