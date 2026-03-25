25 de marzo de 2026 - 21:52

Escándalo en la casa de Gran Hermano: Mavinga decidió abandonar la casa y los rumores estallaron

La decisión fue comunicada por Santiago del Moro, quien aseguró que no se trató de una salida votada por el público.

Es de Congo y tiene una dura historia de vida: quién es Jenny Mavinga de Gran Hermano Generación Dorada

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Telefe
Por Redacción Espectáculos

Santiago del Moro confirmó que un participante de Gran Hermano: Generación Dorada dejará la casa durante la gala, desatando una ola de especulaciones y filtraciones que apuntan a una salida tan inesperada como polémica. El anuncio oficial habló de un “abandono”, pero en las últimas horas comenzó a instalarse un nombre que podría cambiar el rumbo del juego.

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El anuncio que encendió todas las alarmas en Gran Hermano

A través de sus redes, Del Moro anticipó la situación con un mensaje directo: “Me informa el Big que lamentablemente esta noche alguien se retira del juego: ‘ABANDONO’”. La confirmación generó incertidumbre inmediata, ya que no se trató de una eliminación por voto del público, sino de una decisión personal dentro de la competencia.

Gran Hermano
Mavinga contó su historia de vida en el primer día de estadía.

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La filtración que cambió el escenario

En paralelo, un recorte del streaming del programa dejó al descubierto una posible salida antes de tiempo. En el video, la participante conocida como Pincoya deslizó: “No sé si se puede contar, pero la Mavinga se va…”, antes de que la transmisión se interrumpiera. Aunque el corte fue rápido, alcanzó para que el nombre se viralizara y se instalara como la principal hipótesis.

Un contexto cargado de tensión

La posible decisión no llega en un vacío. Ocurre días después del fuerte cruce con Carmiña Masi, quien utilizó el derecho de réplica dentro de la casa para pedir disculpas por comentarios racistas. Ese episodio elevó el nivel de exposición y conflicto, generando un clima que podría haber influido en la determinación.

Una salida que puede alterar el juego

A diferencia de una eliminación tradicional, un abandono reconfigura dinámicas internas y estrategias en curso. La confirmación oficial llegará en la gala, pero el impacto ya está en marcha: la casa enfrenta un quiebre que no estaba en los planes de nadie.

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