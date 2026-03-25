Peligra su recuperación: la salud de Floppy Tesouro empeora y preocupa a sus seguidores

La salud de Floppy Tesouro volvió a generar preocupación tras un nuevo episodio que interrumpió su proceso de recuperación y la obligó a regresar a un centro médico. La propia figura expuso la situación en redes sociales con un mensaje directo, donde reveló la aparición repentina de síntomas que alteraron el cuadro que venía atravesando desde hace semanas .

Así fue el polémico derecho a réplica de Carmiña a Mavinga que desató la ira de los fans de Gran Hermano

Filtraron los chats entre Danelik y Kennys Palacios previos a Gran Hermano

En medio de un tratamiento delicado, la modelo enfrenta una evolución irregular, con avances que rápidamente se ven condicionados por efectos inesperados, lo que obliga a reforzar controles y replantear el seguimiento médico .

Todo se desencadenó de forma abrupta. Tesouro relató que despertó con una fuerte reacción en el cuerpo: “ Hoy me levanté con una erupción en el cuerpo, picazón, muy molesta ”, describió, dejando en evidencia el nivel de incomodidad.

Ante esta situación, acudió nuevamente al Sanatorio Otamendi, donde viene siendo atendida desde el inicio de su cuadro.

Según le indicaron los profesionales, esta reacción estaría vinculada a un efecto adverso de la medicación que forma parte de su tratamiento por una afección previa.

La modelo enfrenta una neuralgia del trigémino, un trastorno que provoca dolores intensos y que ya había requerido internación semanas atrás. Este nuevo episodio evidencia que el proceso no es lineal y que aún requiere ajustes constantes.

“Este cuadro me tiene agotada”, expresó, reflejando tanto el desgaste físico como el impacto emocional.

Floppy Tesouro desnuda y en Instagram

Controles, estudios y una pausa obligada

A pesar de la preocupación, aclaró que se encuentra bajo supervisión médica y realizando estudios para evaluar la evolución. “A poner energía acá que me estoy haciendo estudios y controlada”, señaló.

El episodio también la obligó a frenar su rutina habitual, incluyendo compromisos laborales y su actividad en redes. “Estaré un poco desaparecida hoy”, explicó.

Mirá el video del robo que sufrió Floppy Tesouro

Una recuperación marcada por altibajos

Semanas atrás, había mostrado señales de mejora tras recibir el alta médica y comenzar a retomar su día a día. Sin embargo, esta recaída deja en evidencia la fragilidad del proceso.

La combinación de síntomas, ajustes en la medicación y controles constantes configura un escenario de recuperación inestable, donde cada avance convive con la posibilidad de retrocesos.

Entre el desgaste y la insistencia

Más allá del impacto físico, el proceso también refleja un cansancio acumulado. La repetición de episodios y la incertidumbre generan una carga que excede lo médico.