Kennys Palacios rompió el silencio tras dejar Gran Hermano y contó detalles desconocidos de su experiencia

El estilista visitó LAM para hablar de su eliminación de Gran Hermano, su vínculo con Wanda Nara y las heridas personales que siguen marcando su vida.

Luego de su salida de Gran Hermano "Generación Dorada", Kennys Palacios rompió el silencio y compartió detalles íntimos de su experiencia dentro de la casa, marcada por la sensibilidad y conflictos emocionales que lo atravesaron desde el inicio.

En su paso por LAM (América Tv), el estilista y maquillador fue consultado por Ángel de Brito sobre los motivos de su eliminación. Sin esquivar la pregunta, Kennys reflexionó sobre su perfil dentro del juego: “Porque supuestamente para el afuera no jugaba, pero creo que la gente está equivoca porque piensan que el juego es solamente ir a discutir o armar peleas”.

Durante sus últimos días en la casa, su estado anímico ya había llamado la atención. En una charla con una compañera, había dejado entrever una situación personal delicada vinculada a un problema de salud de alguien cercano, lo que terminó de impactar en su desempeño dentro del reality.

Embed - KENNYS PALACIOS: "HICE DE TODO ADENTRO DE LA CASA" #LAM Wanda Nara no acompañó a Kennys Palacios durante su paso por Gran Hermano Otro de los temas que generó repercusión fue la ausencia de apoyo público de Wanda Nara, con quien mantiene una relación cercana. Al respecto, Kennys fue claro y buscó tomar distancia de cualquier especulación: “En el Bailando también pasó que me lo decían. Yo trato de correrme de todo eso. Al reality entró Kennys, no Kennys y las amigas”.

Sin embargo, el momento más profundo de la entrevista llegó cuando habló de su historia personal y las pérdidas que aún no logra procesar. Conmovido, recordó el impacto que le generaron algunas charlas dentro de la casa: “La primera semana fue por una charla de unos compañeros que habían perdido a sus padres y como lo digo siempre, lo de mi papá es algo que todavía no superé y no creo que por un tiempo supere, que fue en pandemia”.