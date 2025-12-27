27 de diciembre de 2025 - 09:29

Christian Petersen fue trasladado a Buenos Aires y se espera un nuevo parte médico

Luego de permanecer varios días internado en el Hospital de San Martín de los Andes, el reconocido chef fue trasladado al Hospital Alemán.

Christian Petersen fue trasladado al Hospital Alemán de Buenos Aires para continuar con su tratamiento.  

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Tras permanecer varios días internado en el Hospital de San Martín de Los Andes, el reconocido chef , Christian Petersen fue trasladado al Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires para continuar con su recuperación.

El traslado se realizó este viernes en un avión sanitario bajo medidas médicas estrictas y con monitoreo permanente durante el vuelo. Actualmente, su estado de salud permanece bajo reserva mientras recibe atención en un centro de mayor complejidad.

El comunicado de la familia del reconocido chef

En plena víspera de Nochebuena, la familia de Christian Petersen decidió romper el hermetismo y emitir un comunicado oficial para informar sobre la salud del chef. En el escrito, explicaron que el origen de la descompensación fue el estrés físico extremo provocado por el intento de hacer cumbre.

Según explicaron, esta situación vivida en la montaña disparó un cuadro preventivo cardiológico que posteriormente derivó en una fuerte descompensación multiorgánica.

"En esta Navidad, los Petersen nos sumamos a la jornada festiva en agradecimiento por la franca mejoría de Chris", expresaron sus familiares en el texto. Asimismo, destacaron el profesionalismo de los equipos médicos de los hospitales de Junín y San Martín de los Andes, quienes atendieron con celeridad un cuadro que inicialmente parecía más sencillo.

comunicado flia Petersen

El accidente de Christian Petersen

El episodio crítico ocurrió el pasado viernes 12 de diciembre, cuando el chef de 56 años, participaba de una expedición junto a un grupo, guiada en la zona del volcán Lanín. Fue el guía quien detectó el agotamiento físico del chef y solicitó la intervención de un guardaparques, quien coordinó el rescate y el descenso de Petersen de la montaña.

Luego del traslado del cocinero, se esperan en las próximas horas un nuevo parte médico o un comunicado oficial de parte de la familia de Christian sobre su estado de salud actual.

