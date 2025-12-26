26 de diciembre de 2025 - 22:36

Filtraron chats de la familia de Christian Petersen: qué se sabe de la salud del reconocido chef

La evolución actual es descripta como estable y con señales de mejoría, según indicó uno de sus familiares.

Christian Petersen

Christian Petersen

Foto:

Por Redacción Espectáculos

La salud del chef Christian Petersen continúa bajo seguimiento médico luego de haber sido internado de urgencia tras una descompensación sufrida mientras escalaba el volcán Lalín. El episodio ocurrió durante una excursión y derivó en una situación de máxima tensión para su entorno que habló este viernes 26 con el programa A la tarde.

Leé además

Christian Petersen y su hijo Hans.

La extraña publicación en redes del hijo de Christian Petersen mientras su padre está internado

Por Redacción Espectáculos
Christian Petersen

La familia de Christian Petersen rompió el silencio y reveló detalles sobre su estado de salud

Por Redacción Espectáculos
Embed

El parte médico de Christian Petersen

El único parte médico oficial difundido hasta el momento informó una falla multiorgánica, dato que disparó versiones y especulaciones en torno a su estado. Frente a ese escenario, un integrante de la familia decidió aportar tranquilidad. “Christian está mejor desde el domingo.

Christian Petersen
Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Seguimos esperando noticias día a día. Respira por sus propios medios, está estable y mejorando”, aseguró. A su vez, pidió cautela y respeto por la privacidad del entorno: “Por favor, por respeto a mi familia, no soy vocero de ellos, solo quiero dejar tranquilidad y que no se invente”.

Christian Petersen

En los últimos días comenzaron a circular versiones más alentadoras sobre su evolución. Sin embargo, la familia se mantiene prudente y evita adelantar escenarios. Consultado sobre un eventual traslado a Buenos Aires para continuar la recuperación, el mismo familiar aclaró: “Aún no se habló del tema, imagino que no está dado y tiene que hacer reposo”. Por ahora, Petersen continúa internado, con controles permanentes y una evolución que su entorno califica como positiva, aunque con mucha cautela.

Christian Petersen
Christian Petersen confesó que sabe que su esposa lo va a dejar.

Christian Petersen confesó que sabe que su esposa lo va a dejar.

Respecto al episodio que derivó en la internación, los guías que lo acompañaban difundieron un comunicado en el que explicaron que la actividad transcurría con normalidad hasta que advirtieron un cambio de comportamiento en el cocinero. Esa situación generó molestias en el grupo y motivó el descenso de la montaña. Desde entonces, el círculo íntimo del chef optó por el hermetismo y solo se difundieron partes médicos oficiales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Maju Lozano y Christian Petersen mantuvieron un romance por un año.

Cómo fue la historia de amor de Maju Lozano y Christian Petersen: se separaron de un día para el otro

Por Agustín Zamora
Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida.

Revelaron la peligrosa sustancia que habría consumido Christian Petersen antes de su descompensación

Por Redacción Espectáculos
Christian Petersen confesó que sabe que su esposa lo va a dejar.

Christian Petersen le dijo a una famosa periodista que Sofía Zelaschi lo va a dejar

Por Agustín Zamora
Los guías de montaña que iban con Christian Petersen lanzaron un comunicado sobre cómo fue el ascenso del chef al volcán Lanín

Sorpresivo descargo de guías de montaña que iban con Christian Petersen: buen estado, pero actitud hostil

Por Redacción Espectáculos