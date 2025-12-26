Filtraron chats de la familia de Christian Petersen: qué se sabe de la salud del reconocido chef

La evolución actual es descripta como estable y con señales de mejoría, según indicó uno de sus familiares.

La salud del chef Christian Petersen continúa bajo seguimiento médico luego de haber sido internado de urgencia tras una descompensación sufrida mientras escalaba el volcán Lalín. El episodio ocurrió durante una excursión y derivó en una situación de máxima tensión para su entorno que habló este viernes 26 con el programa A la tarde.

El parte médico de Christian Petersen El único parte médico oficial difundido hasta el momento informó una falla multiorgánica, dato que disparó versiones y especulaciones en torno a su estado. Frente a ese escenario, un integrante de la familia decidió aportar tranquilidad. "Christian está mejor desde el domingo.

Christian Petersen Christian Petersen está internado hace unos días y pelea por su vida. web Seguimos esperando noticias día a día. Respira por sus propios medios, está estable y mejorando”, aseguró. A su vez, pidió cautela y respeto por la privacidad del entorno: “Por favor, por respeto a mi familia, no soy vocero de ellos, solo quiero dejar tranquilidad y que no se invente”.

Christian Petersen En los últimos días comenzaron a circular versiones más alentadoras sobre su evolución. Sin embargo, la familia se mantiene prudente y evita adelantar escenarios. Consultado sobre un eventual traslado a Buenos Aires para continuar la recuperación, el mismo familiar aclaró: “Aún no se habló del tema, imagino que no está dado y tiene que hacer reposo”. Por ahora, Petersen continúa internado, con controles permanentes y una evolución que su entorno califica como positiva, aunque con mucha cautela.