10 de enero de 2026 - 10:46

El romance que duró poco: Evangelina Anderson e Ian Lucas se separaron

A pesar de que los participantes de MasterChef nunca confirmaron su relación, se los vincula desde hace más de un mes y trascendió la noticia de su separación.

Se confirmó la noticia de el fin de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson.&nbsp;

Se confirmó la noticia de el fin de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

ni loca...: evangelina anderson hablo tras la nueva foto junto a martin demichelis y sus hijos

"Ni loca...": Evangelina Anderson habló tras la nueva foto junto a Martín Demichelis y sus hijos

Por Redacción Espectáculos
Evangelina Anderson es llamada por un tierno apodo que le dio Ian Lucas.

Se supo cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le puso a Evangelina Anderson

Por Agustín Zamora

La especulación comenzó luego de que se filtrara un video de los participantes del reality compartiendo una salida nocturna. Ambos coincidieron en un boliche y los vio muy cerca, incluso muchos interpretaron la escena como un beso.

A raíz de la gran repercusión, el youtuber de 26 años habló con Rodrigo Bar, notero de Sálvese quien pueda (América), sobre aquellas imágenes que se viralizaron y desde su camioneta entre risas comentó: “Para mí Eva es la mujer más linda del país, así que es un orgullo que me vinculen con ella”.

Evangelina Anderson
Evangelina Anderson es llamada por un tierno apodo que le dio Ian Lucas.

Evangelina Anderson es llamada por un tierno apodo que le dio Ian Lucas.

Por su lado, la modelo explicó lo que sucedió esa noche: “En un boliche le hablás al oído a la gente porque no se escucha nada, y yo que tengo problemas de voz, que vivo disfónica, hablo cerca también”, sostuvo a modo de justificar las imágenes que circulaban en redes.

Evangelina también fue interrogada sobre la diferencia d edad entre ambos. La modelo se mostro natural al dar la respuesta. “Nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad. Si ocurriera no habría problema, pero sinceramente estoy sola”, afirmó

Luego continuaron las especulaciones a raíz de intercambios de la pareja en redes sociales, miradas cómplices y sonrisas durante las grabaciones del programa que no pasaron desapercibidos ni para el jurado ni para el resto de los participantes.

El romance llegó a su fin

A pesar d eque nunca se recibió la confirmación de parte de los protagonistas, circuló la información de la separación de Evangelina Anderson e Ian Lucas, relación que duró poco.

El periodista Guido Záffora reveló la noticia en El Observador: “Separados, en crisis, confirmado desde el reality de cocina, separados Ian Lucas y Evangelina Anderson”.

Embed

Záffora reveló las diferencias que llevaron a la ruptura del vínculo: "Se cortó la onda entre ellos. Ian no es mediático y Eva si, ahí estuvo el cortocircuito. Hay que buscar en las declaraciones de ellas que no le gustaron a él".

Mientras que para el influencer el sentimiento parecía ser genuino, para Evangelina podría haber sido un vínculo más estratégico. En sus últimas declaraciones, la bailarina fue clara al ser consultada sobre la relación y aclaró: “Somos funcionales al show, somos compañeros. Ese jueguito sirve y lo seguimos”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Roly Serrano mantiene un romance con una joven 44 años menor que él.

Quién es la novia 44 años menor de Roly Serrano: se conocieron trabajando en Córdoba

Por Agustín Zamora
Al Viento la película furor de Netflix.

Con un paradisíaco pueblo: la nueva película de Netflix sobre un amor de verano que es ideal para ver ahora

Por Redacción Espectáculos
Zaira Nara se reencontró con el streamer Bauleti en Punta del Este

En medio de rumores de romance con un magante francés, Zaira Nara se reencontró con el streamer Bauleti

Por Redacción Espectáculos
La nueva película disponible en HBO Max, con el protagónico de Margot Robbie.

Es atípica: la película romántica de 2 horas con Margot Robbie que lidera en HBO Max

Por Redacción Espectáculos