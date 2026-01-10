El romance que duró poco: Evangelina Anderson e Ian Lucas se separaron

Desde hace aproximadamente un mes surgieron rumores de romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson quienes se conocieron durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, donde los participantes no pudieron ocultar su cercanía.

Se supo cuál es el tierno apodo que Ian Lucas le puso a Evangelina Anderson

La especulación comenzó luego de que se filtrara un video de los participantes del reality compartiendo una salida nocturna. Ambos coincidieron en un boliche y los vio muy cerca , incluso muchos interpretaron la escena como un beso.

A raíz de la gran repercusión, el youtuber de 26 años habló con Rodrigo Bar, notero de Sálvese quien pueda (América), sobre aquellas imágenes que se viralizaron y desde su camioneta entre risas comentó: “Para mí Eva es la mujer más linda del país, así que es un orgullo que me vinculen con ella”.

Por su lado, la modelo explicó lo que sucedió esa noche: “ En un boliche le hablás al oído a la gente porque no se escucha nada , y yo que tengo problemas de voz, que vivo disfónica, hablo cerca también”, sostuvo a modo de justificar las imágenes que circulaban en redes.

Evangelina también fue interrogada sobre la diferencia d edad entre ambos. La modelo se mostro natural al dar la respuesta. “Nunca me enamoré de alguien con tanta diferencia de edad. Si ocurriera no habría problema, pero sinceramente estoy sola”, afirmó

Luego continuaron las especulaciones a raíz de intercambios de la pareja en redes sociales, miradas cómplices y sonrisas durante las grabaciones del programa que no pasaron desapercibidos ni para el jurado ni para el resto de los participantes.

El romance llegó a su fin

A pesar d eque nunca se recibió la confirmación de parte de los protagonistas, circuló la información de la separación de Evangelina Anderson e Ian Lucas, relación que duró poco.

El periodista Guido Záffora reveló la noticia en El Observador: “Separados, en crisis, confirmado desde el reality de cocina, separados Ian Lucas y Evangelina Anderson”.

Záffora reveló las diferencias que llevaron a la ruptura del vínculo: "Se cortó la onda entre ellos. Ian no es mediático y Eva si, ahí estuvo el cortocircuito. Hay que buscar en las declaraciones de ellas que no le gustaron a él".

Mientras que para el influencer el sentimiento parecía ser genuino, para Evangelina podría haber sido un vínculo más estratégico. En sus últimas declaraciones, la bailarina fue clara al ser consultada sobre la relación y aclaró: “Somos funcionales al show, somos compañeros. Ese jueguito sirve y lo seguimos”.