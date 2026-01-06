Quién es la novia 44 años menor de Roly Serrano: se conocieron trabajando en Córdoba

Roly Serrano volvió a ser noticia , esta vez por una revelación inesperada sobre su vida sentimental. En Infama, la periodista Noelia Santone contó que el actor de 70 años estaría en pareja con Candelaria Vicente , una productora teatral 44 años menor que él, con quien habría comenzado una relación en los últimos meses.

Según se informó en el programa, la pareja fue vista muy cercana durante el casamiento de Coco Sily, donde compartieron gran parte de la celebración juntos. Aunque ninguno de los dos habló públicamente del vínculo, la diferencia de edad no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo.

Desde el ciclo señalaron que el romance se habría consolidado en un momento sensible para el actor , atravesado por un proceso personal complejo. De perfil bajo, el actor eligió mantenerse alejado de las cámaras y no hacer declaraciones sobre su situación sentimental.

Cabe recordar que Roly Serrano sufrió un grave accidente de tránsito que puso su vida en riesgo, un episodio que conmocionó al ambiente artístico. El actor permaneció internado durante un largo período y atravesó un cuadro crítico que demandó cuidados intensivos, seguimiento médico constante y una rehabilitación exigente.

A casi dos años de aquel accidente que lo mantuvo tres meses en terapia intensiva, Serrano atraviesa un presente alentador . Actualmente se encuentra trabajando en Carlos Paz, donde forma parte de la obra Suspendan la boda, y volvió a insertarse de lleno en el circuito teatral.

Córdoba, la provincia donde nació el amor entre Roly Serrano y su novia

Fue justamente en Córdoba, en el marco de compromisos laborales, donde habría conocido a Candelaria Vicente. La joven de 26 años, que además es licenciada y profesora de teatro, está vinculada al ambiente artístico y colabora con Nazarena Vélez en la producción que se presenta en la villa serrana. De acuerdo a lo que se comentó al aire, la relación avanzó rápidamente y la pareja ya conviviría.

Roly Serrano Roly Serrano mantiene un romance con una joven 44 años menor que él. Instagram

Los panelistas del programa coincidieron en que al actor “se lo ve bien, tranquilo y enamorado”, y recordaron que ya habían sido vistos juntos en eventos sociales, aunque hasta ahora no se sabía que mantenían una relación. Incluso, en una entrevista con Infobae, Serrano, se mostró profundamente agradecido por el presente que vive: “Después del accidente sentí que la vida me dio otra oportunidad. Encontré amor, compañía y un sostén enorme”, expresó en aquel momento.