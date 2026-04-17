Luis Brandoni permanece internado tras una fuerte caída y suspenden su temporada teatral

El actor Luis Brandoni se encuentra internado luego de sufrir un accidente doméstico que derivó en un hematoma subdural, situación que obligó a suspender la temporada de la obra Quién es quién . La familia confirmó que el episodio ocurrió el sábado pasado, cuando una caída en su casa provocó un golpe en la cabeza que requirió atención médica inmediata.

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Según el parte difundido por su entorno, Brandoni permanece bajo evaluación médica y cursa un cuadro delicado. El seguimiento es constante y su evolución se analiza día a día. El comunicado indicó que continuará la información a medida que haya novedades sobre su estado.

El productor Carlos Rottemberg precisó que no se trató de un accidente cerebrovascular, como circuló en un primer momento, sino de un hematoma generado por el impacto, que requiere control hasta su absorción.

Durante la internación, el actor está acompañado por sus hijas, Micaela y Florencia , y por su pareja, Saula Benavente . El entorno cercano se mantiene presente mientras avanza el proceso de recuperación.

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Impacto en la actividad teatral

La situación sanitaria derivó en la suspensión total de la temporada de la obra que protagonizaba junto a Soledad Silveyra. Las funciones ya habían sido interrumpidas previamente por un problema de salud de la actriz, lo que generó una seguidilla de cancelaciones que terminó con la decisión de detener la actividad hasta nuevo aviso.

El equipo artístico, la producción y la sala resolvieron priorizar la recuperación del actor, dejando en pausa una temporada que venía con alta convocatoria y buena respuesta del público.

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El contexto reciente

La sucesión de problemas de salud dentro del elenco alteró el desarrollo normal de la obra y generó incertidumbre en el ambiente teatral. La confirmación del diagnóstico permitió descartar versiones más graves y centrar la atención en la evolución clínica de Brandoni, que continúa bajo observación médica.