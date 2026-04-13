13 de abril de 2026 - 21:26

Preocupación por la salud de Luis Brandoni: sufrió un accidente doméstico y está internado

Aunque primero trascendió que el actor de 86 años había sufrido un ACV, luego se desmintió.

Luis Brandoni sufrió un accidente doméstico y generó preocupación.

Luis Brandoni sufrió un accidente doméstico y generó preocupación.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Hay preocupación por la salud de Luis Brandoni después de que suspendieran las funciones de su obra “¿Quién es quién?” momentáneamente. Según aclaró el productor teatral Carlos Rottemberg, el actor de 86 años está internado tras sufrir un accidente doméstico en su hogar.

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La primera información que circuló en los distintos medios indicaba que el actor había sufrido un ACV; sin embargo, se trató de una internación vinculada a una caída severa el sábado pasado.

Está en observación a partir de una caída ocurrida el sábado en su casa. Se suma ahora esto que exige unos días de tiempo para su evaluación y recuperación en sanatorio”, declaró el empresario a Teleshow..

No es un ACV, como se dijo en un principio, sino un hematoma producto del golpe, que hay que controlar hasta su absorción”, aclaró, descartando la contundente información sobre un supuesto ACV.

Las funciones de la exitosa obra que protagoniza junto a Soledad Sylveira estaban suspendidas desde el viernes pasado, pero no por la reciente internación de Brandoni, sino por un problema de salud que presentó la actriz.

“Efectivamente, se suspendieron las funciones desde el viernes por una dolencia de Solita, de la que se está reponiendo; hace un rato ya está en la casa”, sumó sobre el estado de la mítica actriz. El productor trajo calma y aseguró que Sylveira “se está reponiendo muy bien”.

Aunque aún no está definido, las funciones se retomarían esta semana: “en principio será el miércoles, según lo sugerido”.

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