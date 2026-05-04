Met Gala 2026 en vivo: seguí los looks de las celebridades que llegan a la alfombra

La Met Gala es mucho más que una fiesta de celebridades: es el evento más importante del calendario de la moda mundial. Se celebra cada primer lunes de mayo desde 1948 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde acompaña la inauguración de la exposición anual del Instituto del Vestuario. Con el correr de las décadas se transformó en un fenómeno cultural global, un espacio donde la moda, el arte y el espectáculo se fusionan en una única noche que paraliza las redes sociales y define tendencias.

El tema de la edición 2026: Costume Art Este año, el Costume Institute inaugura la exposición Costume Art, una muestra que explora la relación profunda entre la moda y el arte a lo largo de la historia. La propuesta gira en torno a una idea central: el cuerpo vestido como objeto artístico y narrativo.

Código de vestimenta: Fashion is Art El dress code de esta edición invita a los asistentes a abandonar cualquier aproximación convencional a la alfombra roja. Bajo la consigna Fashion is Art, cada invitado debe expresar su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada. El resultado esperado son looks escultóricos, referencias al arte histórico y reinterpretaciones contemporáneas que conviertan la escalinata del Met en una exposición en sí misma.

Los coanfitriones de la noche Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams son las encargadas de presidir la edición 2026 junto a Anna Wintour, histórica organizadora del evento. Tres figuras que encarnan, cada una a su manera, la intersección entre arte, cultura y moda. Beyoncé regresa a la gala por primera vez en una década; Kidman llega en uno de sus mejores momentos cinematográficos; y Williams representa la fusión entre el deporte y el estilo que tanto ha marcado a la cultura popular en los últimos años.

Podés seguir el evento en vivo desde el canal de YouTube de Vogue.

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