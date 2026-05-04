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Met Gala 2026 en vivo: seguí los looks de las celebridades que llegan a la alfombra

La noche más esperada de la moda arrancó en Nueva York. Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams son las anfitrionas de una edición que promete ser una de las más conceptuales de su historia, bajo el lema Fashion is Art y la exposición Costume Art.

MET GALA EN VIVO: los looks de la noche.&nbsp;
Por María Belén Delgado

La Met Gala es mucho más que una fiesta de celebridades: es el evento más importante del calendario de la moda mundial. Se celebra cada primer lunes de mayo desde 1948 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde acompaña la inauguración de la exposición anual del Instituto del Vestuario. Con el correr de las décadas se transformó en un fenómeno cultural global, un espacio donde la moda, el arte y el espectáculo se fusionan en una única noche que paraliza las redes sociales y define tendencias.

El tema de la edición 2026: Costume Art

Este año, el Costume Institute inaugura la exposición Costume Art, una muestra que explora la relación profunda entre la moda y el arte a lo largo de la historia. La propuesta gira en torno a una idea central: el cuerpo vestido como objeto artístico y narrativo.

Código de vestimenta: Fashion is Art

El dress code de esta edición invita a los asistentes a abandonar cualquier aproximación convencional a la alfombra roja. Bajo la consigna Fashion is Art, cada invitado debe expresar su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada. El resultado esperado son looks escultóricos, referencias al arte histórico y reinterpretaciones contemporáneas que conviertan la escalinata del Met en una exposición en sí misma.

Los coanfitriones de la noche

Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams son las encargadas de presidir la edición 2026 junto a Anna Wintour, histórica organizadora del evento. Tres figuras que encarnan, cada una a su manera, la intersección entre arte, cultura y moda. Beyoncé regresa a la gala por primera vez en una década; Kidman llega en uno de sus mejores momentos cinematográficos; y Williams representa la fusión entre el deporte y el estilo que tanto ha marcado a la cultura popular en los últimos años.

Podés seguir el evento en vivo desde el canal de YouTube de Vogue.

Embed - Live at Met Gala 2026 With Vogue

Los looks de la noche

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Maluma

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El cantante llev&oacute; un dise&ntilde;o de Haider Ackermann.

El cantante llevó un diseño de Haider Ackermann.

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Sabrina Harrison

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Uno de los look m&aacute;s originales de la noche de Jean Paul Gaultier&nbsp;

Uno de los look más originales de la noche de Jean Paul Gaultier

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Georgina Rodriguez

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La modelo y empresaria luce un look donde el velo es el protagonista.&nbsp;

La modelo y empresaria luce un look donde el velo es el protagonista.

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Amanda Seyfield

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La actriz luce un vestido de Praga.

La actriz luce un vestido de Praga.

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Emily Blunt

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La actriz de El Diablo Viste a la Moda lleg&oacute; a la gala.&nbsp;

La actriz de El Diablo Viste a la Moda llegó a la gala.

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Gustav Magnar Witzoe

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Gwendoline Christie

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Charly XCX

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La cantante luce un look de Saint Laurent.

La cantante luce un look de Saint Laurent.

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Doja Cat

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Sinead Burke

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La escritora irlandesa forma parte de un grupo de nuevos miembros de la Met Gala.

La escritora irlandesa forma parte de un grupo de nuevos miembros de la Met Gala.

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Sam Smith

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El m&uacute;sico luce un dise&ntilde;o de Christian Cowen.

El músico luce un diseño de Christian Cowen.

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Lena Mahfouf

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La youtuber luce un dise&ntilde;o a tono con la tem&aacute;tica de este a&ntilde;o.&nbsp;

La youtuber luce un diseño a tono con la temática de este año.

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Lauren Wasser

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Lauren Sanchez Bezos

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La esposa de Jeff Bezos, anfitriona y patrocinadora de esta edición junto a su esposo.

La esposa de Jeff Bezos, anfitriona y patrocinadora de esta edición junto a su esposo.

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Anna Wintour

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La directora global de contenido y editorial de Vogue viste Chanel.

La directora global de contenido y editorial de Vogue viste Chanel.

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Nicole Kidman

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La actriz viste Chanel.

La actriz viste Chanel.

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Ashley Graham

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Ashley Graham vestida por DiPetsa luciendo un curioso nail art con efecto aerosol.

Ashley Graham vestida por DiPetsa luciendo un curioso nail art con efecto aerosol.

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Cara Delevingne

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La modelo luce un diseño de Ralph Lauren.

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Emma Chamberlain

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La influencer de moda Emma Chamberlain posa junto con un look a medida de Mugler por Miguel Castro Freitas y zapatos de Stuart Weitzman.

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