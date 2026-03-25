Bridgerton, temporada 5: qué hermano será el protagonista de la nueva historia de amor, según Netflix

A un mes del estreno de la cuarta temporada, " Bridgerton" confirmó la quinta entrega con un adelanto y un cambio fuerte dentro de su estructura narrativa. Netflix reveló qué integrante de la familia será el eje de los nuevos episodios, y su giro romántico ya es uno de los más cuestionados de la saga .

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Por primera vez, la historia principal tendrá como protagonista a Francesca Bridgerton, interpretada por Hannah Dodd. Desde hace dos temporadas que la historia del personaje había permanecido en segundo plano, pero tras la muerte de su marido en la última entrega ahora pasará al centro de la trama.

La nueva entrega apostará por un relato atravesado por el duelo, el deseo y las decisiones personales, en un contexto donde el amor vuelve a ponerse en juego desde un lugar completamente distinto. Sin embargo, Shonda Rhimes productora ejecutiva del universo Bridgerton, basado en los libros Julia Quinn, plantea que la nueva historia de amor se centrará en un romance homosexual algo que no está planteado así en los libros.

La actriz Dodd continuará en el rol de Francesca, mientras que el personaje clave en su historia será Michaela Stirling, interpretada por Masali Baduza, que e n los textos de Quinn es, en realidad, un él: Michael . La temporada retomará los hechos tras la muerte de John Stirling, esposo de Francesca y avanza dos años en el tiempo, con una protagonista que intenta reconstruir su vida.

En ese proceso, la joven decide volver al circuito social londinense con una mirada práctica sobre el matrimonio, pero todo cambia con la reaparición de Michaela , prima de su difunto esposo con quien tuvo conflictos en la temporada anterior por su espíritu libre y personalidad estridente. Ese reencuentro abre un conflicto emocional que atraviesa toda la temporada: elegir entre lo esperado o dejarse llevar por lo que realmente siente.

La entrega más intensa, según Netflix

Francesca Stirling (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali Baduza) Francesca Stirling (Hannah Dodd) y Michaela Stirling (Masali Baduza) gentileza

La showrunner Jess Brownell adelantó que esta será una de las entregas más intensas a nivel emocional. Según explicó, el eje estará puesto en el “anhelo” y en cómo los personajes enfrentan lo que desean frente a las normas sociales. Además, destacó que la serie buscará contar una historia centrada en la alegría y el descubrimiento, alejándose de narrativas basadas exclusivamente en el conflicto.

Críticas en redes y blackwashed

En redes sociales, desde que se reveló hace dos temporadas que Michael iba a ser reemplazado por una mujer, Michaela, las críticas son generalmente negativas y apuntan a una sola responsable Shonda Rhimes. La productora de "Grey's Anatomy" es acusada desde la primera temporada de "Bridgerton" por inclusión forzada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheLaurenChen/status/2036477703075807317?s=20&partner=&hide_thread=false Netflix has now not only blackwashed another Bridgerton character, but also gender swapped them



Michael Stirling is a white male in the books, but on the show, Michaela is a black female in an interracial lesbian relationship



The show follows London's high society in the 1800s pic.twitter.com/95oQaTwa2X — Lauren Chen (@TheLaurenChen) March 24, 2026

Los fans de los libros la cuestionan por convertir en personajes afrodescendientes, blackwashed, aquellos que eran de origen caucásico y además que rompen con la rigurosidad de la época de Regencia en Londres como lo fueron Simon Basset (Duque de Hastings), la reina Charlotte, Lady Danbury y Marina Thompson; el que incorpora a Michaela. Y ahora se suma el cambiar la orientación sexual de Francesca, algo que complica la trama ya que el vínculo tampoco sería aceptado dentro de la sociedad de principios del 1800.

Cómo sigue la historia de los Bridgerton

El cierre de la temporada 4 dejó varias líneas abiertas que impactarán directamente en los nuevos episodios. Francesca atraviesa uno de los cambios más profundos tras enviudar, mientras que el resto de la familia continúa con sus propias historias.

Embed - Bridgerton Season 4 | Part 2 Official Trailer | Netflix

Anthony y Kate avanzan en su vida como padres, Benedict consolida su relación con Sophie, y Colin junto a Penelope combinan la crianza con sus proyectos personales. Por su parte, Eloise comienza a replantearse su mirada sobre el amor, mientras que Gregory y Hyacinth empiezan a cuestionarse sobre los vínculos tras las experiencias recientes.

Fecha de estreno de la temporada 5 de Bridgerton

Según confirmó la plataforma, la temporada 5 ya está en producción en las afueras de Londres, lo que indica que el regreso de la serie podría concretarse, como sucedió en las anteriores, en los próximos dos años, con una propuesta que promete ser una de las más comentadas dentro del catálogo de streaming.