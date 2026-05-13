13 de mayo de 2026 - 08:59

La causa por la que Valentina Zenere se habría separado de Sebastián Ortega: "Audio del electricista, de..."

Nancy Duré expuso en Puro Show las pruebas que comprometen al productor y habría marcado el final de su relación con la actriz.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega se habrían separado por las reiteradas infidelidades del productor.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega se habrían separado por las reiteradas infidelidades del productor.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Una fuerte versión de infidelidad sacude la relación entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere. La información fue revelada en Puro Show por Nancy Duré, quien contó que el productor tendría una historia paralela con una mujer llamada Malena, con quien habría mantenido un vínculo secreto durante bastante tiempo.

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La mujer en cuestión tiene 38 años, es modelo y hoy está ligada al mundo gastronómico. “Él le empieza a hablar por redes y entablan una amistad de la que el novio de ella no estaba enterado”, contó Duré.

Valentina Zenere
Valentina Zenere y Sebastián Ortega se habrían separado por las reiteradas infidelidades del productor.

Valentina Zenere y Sebastián Ortega se habrían separado por las reiteradas infidelidades del productor.

Cómo habría sido la infidelidad de Sebastián Ortega a Valentina Zenere

Según la panelista, los primeros encuentros entre Sebastián Ortega y Malena habrían comenzado en septiembre de 2023 y continuaron en junio de 2024, cuando él ya estaba en pareja con Valentina Zenere. Incluso, afirmó, vecinos del country empezaron a notar esos movimientos. “Hay otro registro; él llega, pasa la noche ahí y se va al día siguiente. Hay madres del colegio que lo ven y empiezan a comentar”, relató.

Poco después de ese período, Ortega blanqueó su romance con la actriz. Sin embargo, la periodista informó que el contacto con Malena nunca se habría cortado. Además, explicó que la modelo seguía entrando al barrio privado gracias a una autorización previa que tenía por su entonces pareja.

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En este sentido, dijo que hay registros de hay al menos 20 ingresos de la empresaria gastronómica al country en días y horarios en los que su entonces novio no estaba presente. Uno de los casos que más llamó la atención ocurrió el 14 de agosto de 2024, día del cumpleaños de Ortega, cuando Malena ingresó por apenas una hora.

Además, sumó otro encuentro entre Sebastián y Malena que habría sucedido el 17 de octubre de 2025. Según explicó, esta historia ya habría llegado a oídos de Zenere. “Tengo audio del electricista, de la gente de limpieza, pero lo único que podemos constatar es que se juntaron… a charlar…”, cerró Duré.

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