Netflix anunció la fecha de estreno de la quinta temporada de una popular serie española

El catálogo de Netflix se renueva con uno de sus títulos más comentados y ya presentó el tráiler. Una comedia española presenta su quinta temporada con nuevos episodios, más conflictos y una mirada ácida sobre los vínculos, la masculinidad y las crisis personales.
El reparto principal regresa con Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró y Gorka Otxoa, entre otros. A ellos se suman nuevas incorporaciones como María Adánez y Diego Martín, mientras que figuras como Marta Hazas y Paloma Bloyd continúan en la historia.
De qué trata la nueva temporada de "Machos Alfa"
En esta nueva entrega, los protagonistas siguen intentando adaptarse a los cambios sociales, pero la realidad les pasa factura. Lejos de encontrar estabilidad, se enfrentan a situaciones cada vez más caóticas: separaciones, disputas por la custodia, problemas económicos y hasta la creación de una peculiar comunidad llamada “Pacto Patriarcal, S.L.”.
Cada personaje atraviesa su propio derrumbe. Santi se aferra a una soltería cada vez más extrema, Pedro inicia una nueva relación que no resulta tan simple como esperaba, Luis queda atrapado en un divorcio conflictivo y Raúl profundiza su proceso de deconstrucción hasta el límite.
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Del otro lado, los personajes femeninos también suman sus propias tramas, entre citas fallidas, nuevas formas de exposición en redes y experiencias que tensionan los estereotipos tradicionales.
Fecha de estreno de temporada 5 de "Machos Alfa" en Netflix
La quinta temporada llegará el 17 de abril a nivel global, con estreno simultáneo en todos los países donde está disponible el servicio.