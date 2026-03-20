Netflix anunció la fecha de estreno de la quinta temporada de una popular serie española

La producción sigue a un grupo de hombres que, sin quererlo, se replantean los conceptos de masculinidad impuestos.

Netflix presentó el tráiler de la nueva temporada de una serie española.

El catálogo de Netflix se renueva con uno de sus títulos más comentados y ya presentó el tráiler. Una comedia española presenta su quinta temporada con nuevos episodios, más conflictos y una mirada ácida sobre los vínculos, la masculinidad y las crisis personales.

Se trata de “Machos Alfa”, cuya producción ya mostró las primeras imágenes y un adelanto oficial. La quinta temporada, compuesta por seis episodios, vuelve a estar dirigida por Laura Caballero y creada junto a su hermano Alberto Caballero.

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró y Gorka Otxoa en "Machos Alfa" Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró y Gorka Otxoa en "Machos Alfa" gentileza El reparto principal regresa con Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró y Gorka Otxoa, entre otros. A ellos se suman nuevas incorporaciones como María Adánez y Diego Martín, mientras que figuras como Marta Hazas y Paloma Bloyd continúan en la historia.

De qué trata la nueva temporada de "Machos Alfa" En esta nueva entrega, los protagonistas siguen intentando adaptarse a los cambios sociales, pero la realidad les pasa factura. Lejos de encontrar estabilidad, se enfrentan a situaciones cada vez más caóticas: separaciones, disputas por la custodia, problemas económicos y hasta la creación de una peculiar comunidad llamada “Pacto Patriarcal, S.L.”.

Cada personaje atraviesa su propio derrumbe. Santi se aferra a una soltería cada vez más extrema, Pedro inicia una nueva relación que no resulta tan simple como esperaba, Luis queda atrapado en un divorcio conflictivo y Raúl profundiza su proceso de deconstrucción hasta el límite.

Embed - Machos Alfa 5 | Tráiler oficial | Netflix España Del otro lado, los personajes femeninos también suman sus propias tramas, entre citas fallidas, nuevas formas de exposición en redes y experiencias que tensionan los estereotipos tradicionales. Fecha de estreno de temporada 5 de "Machos Alfa" en Netflix La quinta temporada llegará el 17 de abril a nivel global, con estreno simultáneo en todos los países donde está disponible el servicio.